Big Pussy er látinn Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. ágúst 2026 21:27 Pussy Bonpensiero var í innsta koppi Soprano-glæpafjölskyldunnar. HBO Leikarinn Vincent Pastore er látinn áttræður að aldri. Hann er frægastur fyrir hlutverk sitt í þáttunum Sopranos en þar lék hann Salvatore Bonpensiero, ævinlega kallaðan Big Pussy, eða bara Pussy. TMZ greinir frá ví að hann hefði fundist látinn á heimili sínu í New York í dag eftir að ekki hafði heyrst frá honum í nokkra daga. Dánarorsök er ekki vituð. Vincent var í bandaríska sjóhernum og barðist í Víetnam en fór í kjölfarið að læra leik. Allan ferilinn lék hann í myndum um ítölsku mafíuna og hlaut lof fyrir hlutverk sín í myndum á borð við Goodfellas, Carlito's Way, Men of Respect og Witness to the Mob. Frægasta hlutverk hans var þó án efa hlutverk hans í hinum geysivinsælu þáttum um Soprano-fjölskylduna. Þar lék hann sem fyrr segir Salvatore „Big Pussy“ Bonpensiero í þrjátíu þáttum sem er í innri hring „donsins“ Tony Soprano þangað til að í ljós kemur að hann er í leynilegu vitorði með alríkislögreglunni. Á síðari árum hefur hann einnig tekið þátt í fjölda raunveruleikaþáttaraða á borð við Celebrity Fit Club og Dancing with the Stars. Hann lætur eftir sig dóttur. Andlát Bíó og sjónvarp Hollywood Mest lesið Loðinn laumufarþegi sníkti far frá Úlfarsfelli Lífið Fréttatía vikunnar: Vasaþjófar, KFC og morðhótanir Lífið Litavalið sem breytti öllu á nýja heimilinu Lífið samstarf Big Pussy er látinn Lífið Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Lífið Selur aflátsbréf fyrir forsjálustu syndgara helgarinnar Lífið Fiðrildi og flugeldar í maganum í Herjólfsdal Lífið Ískaldur töffari, skapstór snillingur og afkastamikill vinnuþjarkur Lífið Hættur í Jesus Christ Superstar eftir útgáfu lags til stuðnings Ísrael Lífið Þjóðhátíð sett í blíðviðri í Eyjum Lífið Fleiri fréttir Big Pussy er látinn Fréttatía vikunnar: Vasaþjófar, KFC og morðhótanir Fiðrildi og flugeldar í maganum í Herjólfsdal Selur aflátsbréf fyrir forsjálustu syndgara helgarinnar Loðinn laumufarþegi sníkti far frá Úlfarsfelli Þjóðhátíð sett í blíðviðri í Eyjum Hættur í Jesus Christ Superstar eftir útgáfu lags til stuðnings Ísrael Ískaldur töffari, skapstór snillingur og afkastamikill vinnuþjarkur Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Sam Smith trúlofað Halla Hrund og uglurnar þrjár Útför Megasar Gerði sátt við aðstoðarkonuna sem sakaði hann um nauðgun „Þegar við sáum kastalann var ekki aftur snúið“ Gladiator kveikti neistann við brennuna og úr varð ódauðlegt þjóðhátíðarlag Kíkti í kaffi til kanslarans Hvað veistu um… skák? „Ég hef aldrei brotið kynferðislega á neinum á ævi minni“ Madison Beer trúlofast NFL-kappa Sonurinn fékk nafnið Isaiah Ellason Fox Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Tilraunakennd tískusýning í bílakjallara Safna fjármagni með múrmeldýrum á OnlyFans Gurrý komin aftur á markaðinn Förðunardrottning selur á Framnesvegi „Heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta“ Sjá meira