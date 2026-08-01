Lífið

Big Pussy er látinn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Pussy Bonpensiero var í innsta koppi Soprano-glæpafjölskyldunnar.
Pussy Bonpensiero var í innsta koppi Soprano-glæpafjölskyldunnar. HBO

Leikarinn Vincent Pastore er látinn áttræður að aldri. Hann er frægastur fyrir hlutverk sitt í þáttunum Sopranos en þar lék hann Salvatore Bonpensiero, ævinlega kallaðan Big Pussy, eða bara Pussy.

TMZ greinir frá ví að hann hefði fundist látinn á heimili sínu í New York í dag eftir að ekki hafði heyrst frá honum í nokkra daga. Dánarorsök er ekki vituð.

Vincent var í bandaríska sjóhernum og barðist í Víetnam en fór í kjölfarið að læra leik. Allan ferilinn lék hann í myndum um ítölsku mafíuna og hlaut lof fyrir hlutverk sín í myndum á borð við Goodfellas, Carlito's Way, Men of Respect og Witness to the Mob.

Frægasta hlutverk hans var þó án efa hlutverk hans í hinum geysivinsælu þáttum um Soprano-fjölskylduna. Þar lék hann sem fyrr segir Salvatore „Big Pussy“ Bonpensiero í þrjátíu þáttum sem er í innri hring „donsins“ Tony Soprano þangað til að í ljós kemur að hann er í leynilegu vitorði með alríkislögreglunni.

Á síðari árum hefur hann einnig tekið þátt í fjölda raunveruleikaþáttaraða á borð við Celebrity Fit Club og Dancing with the Stars. Hann lætur eftir sig dóttur.

Andlát Bíó og sjónvarp Hollywood


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