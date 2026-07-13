McConnell birtir mynd af sér á spítala

Öldungadeildarþingmaðurinn Mitch McConnell hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann greinir frá því að hann hafi dvalist á sjúkrahúsi og gengist undir ýmsar rannsóknir eftir fall og væga lungnabólgu.
McConnell hefur verið fjarri góðu gamni í nokkrar vikur og orðrómur kominn á kreik vestanhafs að hann væri við dauðans dyr eða jafnvel látinn.
Samkvæmt McConnell var hann fluttur á sjúkrahús eftir að hann datt og missti meðvitund í skamma stund.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem McConnell dettur niður en hann hefur áður greint frá því að hafa þurft að fara í gegnum mikla endurhæfingu til að geta gengið, eftir að annar fótur hans lamaðist þegar hann fékk mænusótt sem barn.
Repúblikanaflokkurinn hefur sætt nokkrum þrýstingi um að veita upplýsingar um heilsu McConnell eftir að hann var lagður inn 14. júní síðstaliðinn.
McConnell sækist ekki eftir endurkjöri og mun láta af störfum í janúar.
Greint var frá því um helgina að annar öldungadeildarþingmaður Repúlikanaflokksins, Lindsey Graham, hefði látist af völdum ósæðarflysjunar. Hann var 71 árs.