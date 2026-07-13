Tvær slökkviflugvélar voru sendar með hraði til að berjast við gróðurelda sem kviknuðu í Fontainebleau-skógi, 60 kílómetra suðaustan við Parísarborg.
Yfirvöld í Frakklandi segja eldinn hafa breiðst hratt út og nái þegar yfir átta hundruð hektara svæði. Auk tveggja slökkviflugvéla hafi tvær þyrlur og könnunarflugvél verið sendar á vettvang.
Le Monde og AFP segja hinn víðfeðma Fontainebleau-skóg vera þéttsetinn þorpum. Fimmtán heimili í þorpinu Vaudoue hafi verið rýmd í gær en eldurinn sé „illvígur“ og af „fordæmalausri stærðargráðu.“
Rýma hefði þurft fleiri þorp hefðu slökkviflugvélarnar ekki verið sendar á svæðið er haft eftir aðgerðarstjóra slökkvistarfsins. Þetta sé í fyrsta sinn sem slíkar vélar hafi verið sendar á Parísarsvæðið en þær sinni yfirleitt slökkvistörfum í suðurhluta landsins, þar sem loftslag er að jafnan þurrara og hlýrra, segir talsmaður landssambands slökkviliðsmanna í Frakklandi.
Einni stærstu hraðbraut Frakklands hafi verið lokað frá norðri til suðurs í gær og mikil truflun hafi orðið umferð og samgöngum. Miklar seinkanir urðu á lestum til og frá Gare de Lyon- lestarstöðinni í París.
Stórir hlutar Frakklands, þar á meðal höfuðborgin París, glími nú við þriðju hitabylgjuna síðan í maí, sem stórauki hættuna á eldsvoðum.