Erlent

Miklir skógar­eldar nærri París

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Getty

Tvær slökkviflugvélar voru sendar með hraði til að berjast við gróðurelda sem kviknuðu í Fontainebleau-skógi, 60 kílómetra suðaustan við Parísarborg. 

Yfirvöld í Frakklandi segja eldinn hafa breiðst hratt út og nái þegar yfir átta hundruð hektara svæði. Auk tveggja slökkviflugvéla hafi tvær þyrlur og könnunarflugvél verið sendar á vettvang. 

Le Monde og AFP segja hinn víðfeðma Fontainebleau-skóg vera þéttsetinn þorpum. Fimmtán heimili í þorpinu Vaudoue hafi verið rýmd í gær en eldurinn sé „illvígur“ og af „fordæmalausri stærðargráðu.“ 

Rýma hefði þurft fleiri þorp hefðu slökkviflugvélarnar ekki verið sendar á svæðið er haft eftir aðgerðarstjóra slökkvistarfsins. Þetta sé í fyrsta sinn sem slíkar vélar hafi verið sendar á Parísarsvæðið en þær sinni yfirleitt slökkvistörfum í suðurhluta landsins, þar sem loftslag er að jafnan þurrara og hlýrra, segir talsmaður landssambands slökkviliðsmanna í Frakklandi. 

Einni stærstu hraðbraut Frakklands hafi verið lokað frá norðri til suðurs í gær og mikil truflun hafi orðið umferð og samgöngum. Miklar seinkanir urðu á lestum til og frá Gare de Lyon- lestarstöðinni í París.

Stórir hlutar Frakklands, þar á meðal höfuðborgin París, glími nú við þriðju hitabylgjuna síðan í maí, sem stórauki hættuna á eldsvoðum. 

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