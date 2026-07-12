Minnst 27 manns létust þegar eldur kviknaði á bar í Bangkok, höfuðborg Taílands. Forsætisráðherra landsins greinir frá þessu en slökkvilið var kallað á vettvang rétt eftir miðnætti á mánudag að staðartíma. Sáust þá gestir staðarins flýja út um alelda útidyr.
Anutin Charnvirakul forsætisráðherra tjáði fréttafólki á vettvangi að 27 lík hefðu fundist og aðrir verið fluttir á sjúkrahús. Eldsupptök séu enn í rannsókn.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu en myndskeið sem birt var á X, áður Twitter, sýnir eldtungur teygja sig út úr staðnum á meðan fólk forðar sér út. Sumir öskra og aðrir detta á meðan eldur virðist hafa kviknað í minnst tveimur.
Slökkviliðsmenn náðu tökum á eldinum á um hálftíma. Í fréttum staðarmiðla segir að níu karlar og átján konur séu meðal þeirra 27 sem létust. Yfir 60 manns hlutu aðhlynningu á sjúkrahúsi. Nokkurra er enn saknað, að sögn staðarmiðils.
Forsætisráðherrann sagði fréttamönnum að hann hefði spurt tónlistarmann sem var að spila þegar eldurinn kviknaði hvað hefði gerst.
„Hann sagði að það hefði kviknað eldur í straumrofanum og eftir það hefðu hlutirnir gerst mjög hratt. Það urðu sprengingar og allir reyndu að flýja reykinn og eldinn.“
„Mörgum þeirra tókst ekki að komast út vegna þess að þeir fóru aftast í bygginguna og reyndu að forðast reykinn og eldinn á salerninu og þar fundum við flest líkin.“
Barinn heitir Rong Beer Na Lat Phrao og er staðsettur í Chatuchak-hverfinu í Bangkok. Um er að ræða vinsælan veitingastað og skemmtistað á svæðinu, að sögn taílenska miðilsins Daily News.
Átakanlegar myndir sem teknar voru eftir að búið var að ná tökum á eldinum sýna röð af líkpokum fyrir utan barinn og stórt afgirt svæði.
Fréttin hefur verið uppfærð.