Fótbolti

Segir FIFA skoða að fjölga liðum á HM í 64

Sindri Sverrisson skrifar
HM hefur þegar stækkað í 48 liða mót í forsetatíð Gianni Infantino og gæti haldið áfram að stækka á næsta móti.
HM hefur þegar stækkað í 48 liða mót í forsetatíð Gianni Infantino og gæti haldið áfram að stækka á næsta móti. Getty

Heimsmeistaramót karla í fótbolta er senn á enda og að móti loknu mun FIFA skoða þann möguleika að fjölga liðum á mótinu enn frekar fyrir HM 2030.

Gianni Infantino, forseti FIFA, segir engan vafa á því að það hafi heppnast vel að fjölga liðum úr 32 í 48 fyrir yfirstandandi HM.

Ljóst er að ekki verða færri lið á HM 2030 sem leikið verður í sex löndum, í tilefni af 100 ára afmæli HM. Úrúgvæ, Argentína og Paragvæ fá einn leik hvert en hinir leikirnir, 101 leikur ef liðin verða 48, fara fram í Marokkó, Portúgal og á Spáni.

Infantino hefur nú staðfest að taka eigi til skoðunar að fjölga liðum á HM í 64. Adam Crafton, blaðamaður The Athletic, segir þó mögulegt að Infantino vilji með ummælum sínum einfaldlega auka vinsældir sínar í Suður-Ameríku, en þaðan kemur mesti þrýstingurinn á að mótið verði stækkað, í stað þess að vilja í alvöru stækka mótið enn frekar.

„Þetta er svo sannarlega mál sem við munum skoða og ræða í viðeigandi nefndum eftir heimsmeistaramótið,“ sagði Infantino við svissneska miðilinn Bluewin.

„Þegar heimsmeistaramót er skipulagt er mikilvægt að skipuleggja það fyrir allan heiminn – ekki bara Evrópu og Suður-Ameríku – heldur í raun allan heiminn. Allar þjóðir ættu að geta látið sig dreyma um að taka þátt í heimsmeistaramótinu. Það má sjá að gæði liðanna eru gríðarlega mikil – og þau fara sífellt batnandi um allan heim. Ef minni löndum er ekki gefið tækifæri til að taka þátt í heimsmeistaramótinu mun þau skorta hvatann til að halda áfram að bæta sig,“ sagði Infantino jafnframt.

Undanúrslitin á HM fara fram á þriðjudags- og miðvikudagskvöld og nýir heimsmeistarar verða svo krýndir næsta sunnudagskvöld. Infantino er hæstánægður með hvernig til hefur tekist í ár.

„Öll liðin spiluðu á háu stigi. Lið frá öllum heimsálfum skoruðu mörk og fengu að minnsta kosti eitt stig,“ sagði hann. „Níu af tíu afrískum liðum komust í útsláttarkeppnina. Á síðasta heimsmeistaramóti voru aðeins fimm lið frá Afríku. Það sýnir bara hversu mikilvægt það er að hafa öll lið með – að gefa þeim þetta tækifæri til að taka þátt,“ sagði Infantino.

HM 2030 í fótbolta Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið