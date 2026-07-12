Segir FIFA skoða að fjölga liðum á HM í 64

Heimsmeistaramót karla í fótbolta er senn á enda og að móti loknu mun FIFA skoða þann möguleika að fjölga liðum á mótinu enn frekar fyrir HM 2030.
Gianni Infantino, forseti FIFA, segir engan vafa á því að það hafi heppnast vel að fjölga liðum úr 32 í 48 fyrir yfirstandandi HM.
Ljóst er að ekki verða færri lið á HM 2030 sem leikið verður í sex löndum, í tilefni af 100 ára afmæli HM. Úrúgvæ, Argentína og Paragvæ fá einn leik hvert en hinir leikirnir, 101 leikur ef liðin verða 48, fara fram í Marokkó, Portúgal og á Spáni.
Infantino hefur nú staðfest að taka eigi til skoðunar að fjölga liðum á HM í 64. Adam Crafton, blaðamaður The Athletic, segir þó mögulegt að Infantino vilji með ummælum sínum einfaldlega auka vinsældir sínar í Suður-Ameríku, en þaðan kemur mesti þrýstingurinn á að mótið verði stækkað, í stað þess að vilja í alvöru stækka mótið enn frekar.
This would be directly against the wishes of multiple fifa vice-presidents and some of the most senior people institutionally in the organization. It could be he does it sincerely, or he’s just signposting to the South Americans (the ones who want it) that he *tried.* https://t.co/o1ZpbhpWrp— Adam Crafton (@AdamCrafton_) July 12, 2026
This would be directly against the wishes of multiple fifa vice-presidents and some of the most senior people institutionally in the organization. It could be he does it sincerely, or he’s just signposting to the South Americans (the ones who want it) that he *tried.* https://t.co/o1ZpbhpWrp
„Þetta er svo sannarlega mál sem við munum skoða og ræða í viðeigandi nefndum eftir heimsmeistaramótið,“ sagði Infantino við svissneska miðilinn Bluewin.
„Þegar heimsmeistaramót er skipulagt er mikilvægt að skipuleggja það fyrir allan heiminn – ekki bara Evrópu og Suður-Ameríku – heldur í raun allan heiminn. Allar þjóðir ættu að geta látið sig dreyma um að taka þátt í heimsmeistaramótinu. Það má sjá að gæði liðanna eru gríðarlega mikil – og þau fara sífellt batnandi um allan heim. Ef minni löndum er ekki gefið tækifæri til að taka þátt í heimsmeistaramótinu mun þau skorta hvatann til að halda áfram að bæta sig,“ sagði Infantino jafnframt.
Undanúrslitin á HM fara fram á þriðjudags- og miðvikudagskvöld og nýir heimsmeistarar verða svo krýndir næsta sunnudagskvöld. Infantino er hæstánægður með hvernig til hefur tekist í ár.
„Öll liðin spiluðu á háu stigi. Lið frá öllum heimsálfum skoruðu mörk og fengu að minnsta kosti eitt stig,“ sagði hann. „Níu af tíu afrískum liðum komust í útsláttarkeppnina. Á síðasta heimsmeistaramóti voru aðeins fimm lið frá Afríku. Það sýnir bara hversu mikilvægt það er að hafa öll lið með – að gefa þeim þetta tækifæri til að taka þátt,“ sagði Infantino.