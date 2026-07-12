Tveir eru látnir og fimm særðir eftir að tveir hófu að skjóta í átt að hvor öðrum í Kanada. Enginn hefur verið handtekinn.
Atvikið átti sér stað á salsa-hátíð sem haldin var í Toronto í Kanada. Frank Barredo, aðstoðarlögreglustjóri hjá lögreglunni í Toronto, sagði við fréttamenn að lögreglan hefði lagt hald á tvö skotvopn á svæðinu rétt eftir klukkan átta að kvöldi til.
Skothríðin hófst þegar tveir hófu að skjóta hvor á annan og lentu aðrir á milli. Enginn hefur verið handtekinn af lögreglu en Barredo staðfesti að báðir þeirra látnu væru karlmenn.
„Það var áhyggjuefni að skotmaður væri að verki. Það reyndist ekki vera raunin,“ sagði Barredo. Byssumennirnir tveir sem voru viðriðnir skotárásina hafi „óbeint sett fjölda fólks í hættu“.
Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sagðist vera skelfingu lostinn vegna árásarinnar.
„Ég bið fyrir fjölskyldunum sem syrgja ástvini sína, þeim sem liggja þungt haldnir og öllum sem urðu fyrir áhrifum vegna þessa skelfilega atburðar,“ skrifaði hann í færslu á X.