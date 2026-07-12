Lindsey Graham er látinn Áróra L Davíðsdóttir skrifar 12. júlí 2026 07:40 Graham var nýkominn frá Kænugarði en þar hitti hann Volodimír Selenskí Úkraínuforseta á föstudaginn Getty Bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn Lindsey Graham lést í gærkvöldi 71 árs að aldri eftir bráð veikindi. Graham var kosinn í öldungadeild Bandaríkjaþings árið 2002 og var einn helsti bandamaður Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna. Hann gegndi embætti formanns fjárlaganefndar öldungadeildarinnar og var áhrifamikill í varnar- og utanríkismálum í Washington. „Fjölskylda öldungadeildarþingmannsins Graham kann að meta bænir á þessum tíma og biður um næði á þessu ótrúlega erfiða tímabili,“ segir í tilkynningu frá skrifstofu hans. Trump minnist Graham í færslu á samfélagsmiðlinum Truth social og segir hann hafa verið einn stórkostlegasta öldungadeildarþingmann sem hann hafi þekkt. „Hann var alltaf að vinna og var sannur bandarískur föðurlandsvinur,“ segir Trump. Graham var nýkominn frá Kænugarði þar sem hann hitti Volodimír Selenskí Úkraínuforseta á föstudaginn en hann var eindreginn talsmaður stuðnings Bandaríkjanna við Úkraínu, segir í umfjöllun BBC. Andlát Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Innlent Lindsey Graham er látinn Erlent Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Veður Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Innlent Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Innlent Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Innlent Var látin í sólarhring áður en hún fannst Erlent Fleiri fréttir Lindsey Graham er látinn Var látin í sólarhring áður en hún fannst Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Heimsins frægasti refill fluttur til Bretlands Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Orkuskortur í kjölfar árása: Stjórnvöld í Rússlandi banna útflutning á dísilolíu Árásir á báða bóga og umferð um sundið dregst saman Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Sjá meira