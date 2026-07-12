Erlent

Lindsey Graham er látinn

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Graham var nýkominn frá Kænugarði en þar hitti hann Volodimír Selenskí Úkraínuforseta á föstudaginn
Graham var nýkominn frá Kænugarði en þar hitti hann Volodimír Selenskí Úkraínuforseta á föstudaginn Getty

Bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn Lindsey Graham lést í gærkvöldi 71 árs að aldri eftir bráð veikindi. 

Graham var kosinn í öldungadeild Bandaríkjaþings árið 2002 og var einn helsti bandamaður Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna. Hann gegndi embætti formanns fjárlaganefndar öldungadeildarinnar og var áhrifamikill í varnar- og utanríkismálum í Washington. 

„Fjölskylda öldungadeildarþingmannsins Graham kann að meta bænir á þessum tíma og biður um næði á þessu ótrúlega erfiða tímabili,“ segir í tilkynningu frá skrifstofu hans. 

Trump minnist Graham í færslu á samfélagsmiðlinum Truth social og segir hann hafa verið einn stórkostlegasta öldungadeildarþingmann sem hann hafi þekkt. 

„Hann var alltaf að vinna og var sannur bandarískur föðurlandsvinur,“ segir Trump.

Graham var nýkominn frá Kænugarði þar sem hann hitti Volodimír Selenskí Úkraínuforseta á föstudaginn en hann var eindreginn talsmaður stuðnings Bandaríkjanna við Úkraínu, segir í umfjöllun BBC. 

Andlát

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