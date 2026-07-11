Erlent

Fjórir í haldi eftir á­rás á blaða­menn á Vestur­bakkanum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Árásin átti sér stað nærri bænum Sinjil. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Árásin átti sér stað nærri bænum Sinjil. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. EPA

Fjórir voru handteknir á Vesturbakkanum í Palestínu grunaðir um að hafa ráðist á erlenda blaðamenn. Talið er að fjórmenningarnir séu ísraelskir landnemar.

Bandaríski fjölmiðillinn CNN greinir frá og tekur fram að blaðamaður þeirra hafi orðið fyrir árás landnemanna. Blaðamennirnir voru staddir á þeim hluta Vesturbakkans sem ísraelskir landnemar hafa tekið yfir. 

Þeir höfðu lagt leið sína þangað þar sem að ár er liðið frá því að Saif Musallet, palestínskur-bandarískur maður, var barinn til dauða af landnemum. Nokkrum mínútum eftir að blaðamennirnir mættu á staðinn þar sem Musallet dó komu nokkrir landnemar og þjörmuðu að þeim auk þess sem þeir komu í veg fyrir að blaðamennirnir gætu yfirgefið staðinn.

Fjórmenningarnir voru vopnaðir hnífum úr viði, stálrörum og steinum. Hoppuðu þeir upp á einn af bílum blaðamannanna og brutu þar rúðu. Skömmu síðar komu lögregla og ísraelskir hermenn á vettvang og tóku landnemana fjóra í hald. 

„Ísraelska lögreglan og herinn líta hvers kyns birtingarmyndir ofbeldis eða eignaspjalla mjög alvarlegum augum, sérstaklega þegar það varðar fjölmiðlafólk við störf sín,“ segir í yfirlýsingu frá lögreglunni.

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