Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. júlí 2026 15:22 Árásin átti sér stað nærri bænum Sinjil. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. EPA Fjórir voru handteknir á Vesturbakkanum í Palestínu grunaðir um að hafa ráðist á erlenda blaðamenn. Talið er að fjórmenningarnir séu ísraelskir landnemar. Bandaríski fjölmiðillinn CNN greinir frá og tekur fram að blaðamaður þeirra hafi orðið fyrir árás landnemanna. Blaðamennirnir voru staddir á þeim hluta Vesturbakkans sem ísraelskir landnemar hafa tekið yfir. Þeir höfðu lagt leið sína þangað þar sem að ár er liðið frá því að Saif Musallet, palestínskur-bandarískur maður, var barinn til dauða af landnemum. Nokkrum mínútum eftir að blaðamennirnir mættu á staðinn þar sem Musallet dó komu nokkrir landnemar og þjörmuðu að þeim auk þess sem þeir komu í veg fyrir að blaðamennirnir gætu yfirgefið staðinn. Fjórmenningarnir voru vopnaðir hnífum úr viði, stálrörum og steinum. Hoppuðu þeir upp á einn af bílum blaðamannanna og brutu þar rúðu. Skömmu síðar komu lögregla og ísraelskir hermenn á vettvang og tóku landnemana fjóra í hald. „Ísraelska lögreglan og herinn líta hvers kyns birtingarmyndir ofbeldis eða eignaspjalla mjög alvarlegum augum, sérstaklega þegar það varðar fjölmiðlafólk við störf sín,“ segir í yfirlýsingu frá lögreglunni. Palestína Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Fleiri fréttir Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Heimsins frægasti refill fluttur til Bretlands Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Orkuskortur í kjölfar árása: Stjórnvöld í Rússlandi banna útflutning á dísilolíu Árásir á báða bóga og umferð um sundið dregst saman Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Sjá meira