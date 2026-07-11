Erlent

Dermot Murnaghan er látinn

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Murnaghan var aðalfréttaþulur Sky News í 15 ár, til ársins 2023.
Murnaghan var aðalfréttaþulur Sky News í 15 ár, til ársins 2023. Getty

Dermot Murnaghan, fyrrverandi sjónvarpsþulur og sjónvarpskynnir Sky News, er látinn 68 ára að aldri. 

Sky News greinir frá og vísar í tilkynningu frá fjölskyldu Murnaghan en þar segir að hann hafi látist á heimili sínu í norðurhluta London í morgun en hann hafði glímt við krabbamein í blöðruhálskirtli frá því hann greindist árið 2024. 

Murnaghan var aðalfréttaþulur Sky News í 15 ár, til ársins 2023. Þar áður kynnti hann fréttir fyrir Channel 4, ITV og BBC og var einnig þekktur fyrir að stjórna spurningaþættinum Eggheads. 

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