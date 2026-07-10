Lögreglan í Bretlandi hefur handtekið karlmann á þrítugsaldri í bænum Newton Abbot í Devonskíri, sem grunaður er í tengslum við morðrannsókn á Ann Widdecombe, breskri stjórnmálakonu.
Widdemcombe fannst látin á heimili sínu í Dartmoor, sem er líka í Devonskíri, í gærmorgun. Hún var 78 ára gömul og hafði setið á breska þinginu í 23 ár fyrir Íhaldsflokkinn og gegnt embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra í ríkisstjórn Johns Major á árunum frá 1994 til 1997. Á síðari árum færði hún sig um set og starfaði fyrir Umbótaflokkinn, og barðist fyrir því að Bretland færi úr Evrópusambandinu.
Maðurinn sem hefur verið handtekinn er 26 ára gamall. Hann er sagður vera hvítur og af breskum uppruna.
Málið er ekki rannsakað sem hryðjuverk, samkvæmt lögreglunni í Bretlandi, og að svo stöddu mun ekkert benda til þess að manndrápið hafi verið framið í pólitískum tilgangi.
Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sagði við fjölmiðla áður en greint var frá handtökunni að nú væri mikilvægt fyrir lögregluna að bera kennsl á þann hættulega einstakling sem bæri ábyrgð á andlátinu. Um væri að ræða hræðilegar fréttir og að hugur hans væri hjá fjölskyldu Widdemcombe á þessum erfiðu tímum.