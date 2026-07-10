Bayeux-refillinn, eitt af mestu stórvirkjum listasögunnar, var fluttur frá Frakklandi til Englands í nótt í háleynilegri aðgerð. Refillinn hefur ekki yfirgefið Frakkland í tæplega þúsund ár, eða frá því að hann var fluttur þangað frá Englandi, þar sem hann er talinn hafa verið saumaður út af enskum nunnum.
Bayeux-refillinn er sjötíu metra langt og um fimmtíu sentimetra breitt refilsaumað klæði, sem sýnir orrustuna við Hastings 14. október 1066. Normenn undir stjórn Vilhjálms sigursæla réðust inn í England og unnu þar bug á Engilsöxum undir stjórn Haralds Guðinasonar.
Uppruni refilisins er vinsælt þrætuepli meðal sagnfræðinga en flestir telja í dag að hann hafa verið saumaður af nunnum í Englandi eftir pöntun frá franska bisknum Odo af Bayeux.
Emmanuel Macron Frakklandsforseti bauð Bretum að fá refilinn að láni í fyrra á meðan safnið sem hann hangir vanalega til sýnis, í Bayeux, undirgengst framkvæmdir. Áður hefur komið til tals að refillinn yrði fluttur til Bretlands, til að mynda árið 2018.
Loks var látið verða af því í nótt, þegar refillinn var fluttur frá Bayeux til Breska safnsins í Lundúnum. Þar verður hann til sýnis næstu 18 mánuði. Óhætt er að segja að spenna ríki fyrir sýningunni enda seldust 100 þúsund miðar á sýninguna strax fyrsta daginn sem þeir fóru í sölu, að því er segir í frétt breska ríkisútvarpsins.
Flutningurinn var ekki einföld aðferð enda er refillinn mjög viðkvæmur og ómetanlegur. Honum var komið fyrir í hita- og rakastýrðum kassa, sem var svo komið fyrir í dempuðu álbúri. Þá var tímasetningu flutningsins haldið leyndri og tvær æfingaferðir voru farnar.
Þrátt fyrir vel undirbúinn og varfærinn flutning, og þá staðreynd að refillinn verður ekki metinn til fjár, ákvað ríkisstjórn Bretlands að tryggja hann fyrir 800 milljónir punda, eða sem nemur um 138 milljörðum króna.