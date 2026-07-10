Lést er hún fagnaði sigri Frakka Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. júlí 2026 10:10 Fjöldi Frakka fagnaði sigri liðsins á götum úti. EPA Sautján ára stúlka lést í Frakklandi í gær þegar hún fagnaði sigri Frakka á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Frakkland bar sigur úr býtum gegn Marokkó og er liðið komið í undanúrslit heimsmeistarakeppninnar. Sigrinum var fagnað víða um Frakkland og voru þúsundir lögreglumanna að störfum. Stúlkan var ein þeirra sem fögnuðu í borginni Aulnoye-Aymeries, sem er um tuttugu kílómetrum frá landamærum Frakklands og Belgíu. Hún féll úr vörubíl og lenti undir bílnum. Hún var úrskurðuð látin á vettvangi. Ökumaður vörubílsins er í haldi lögreglu samkvæmt The Guardian. Annað ungmenni sem varð vitni að atvikinu varð fyrir miklu áfalli og var flutt á sjúkrahús. Frakkland HM 2026 í fótbolta Mest lesið Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Óttast að færri leiti sér aðstoðar Innlent Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Erlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Innlent Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár Innlent „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ Innlent Fleiri fréttir Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Orkuskortur í kjölfar árása: Stjórnvöld í Rússlandi banna útflutning á dísilolíu Árásir á báða bóga og umferð um sundið dregst saman Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Sjá meira