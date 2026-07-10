Erlent

Lést er hún fagnaði sigri Frakka

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fjöldi Frakka fagnaði sigri liðsins á götum úti.
Fjöldi Frakka fagnaði sigri liðsins á götum úti. EPA

Sautján ára stúlka lést í Frakklandi í gær þegar hún fagnaði sigri Frakka á heimsmeistaramótinu í fótbolta.

Frakkland bar sigur úr býtum gegn Marokkó og er liðið komið í undanúrslit heimsmeistarakeppninnar. Sigrinum var fagnað víða um Frakkland og voru þúsundir lögreglumanna að störfum.

Stúlkan var ein þeirra sem fögnuðu í borginni Aulnoye-Aymeries, sem er um tuttugu kílómetrum frá landamærum Frakklands og Belgíu. Hún féll úr vörubíl og lenti undir bílnum. Hún var úrskurðuð látin á vettvangi.

Ökumaður vörubílsins er í haldi lögreglu samkvæmt The Guardian. Annað ungmenni sem varð vitni að atvikinu varð fyrir miklu áfalli og var flutt á sjúkrahús.

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