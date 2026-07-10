Enski boltinn

Manchester City kaupir efni­legan mark­vörð

Stefán Árni Pálsson skrifar
Pierce Charles í leik með Sheffield Wednesday í apríl.
Pierce Charles í leik með Sheffield Wednesday í apríl. Vísir/getty/Leila Coker

Manchester City hefur staðfest kaup á norður-írska markverðinum Pierce Charles frá Sheffield Wednesday. 

Sky Sports greinir frá.

Charles er tvítugur og þykir einn efnilegasti markvörður Bretlandseyja. Hann hóf knattspyrnuferil sinn hjá akademíu Manchester City áður en hann gekk til liðs við Sheffield Wednesday árið 2021, þar sem hann vann sér sæti í aðalliðinu og vakti athygli fyrir frammistöðu sína í ensku B-deildinni.

Samkvæmt enskum fjölmiðlum skrifar Charles undir fimm ára samning við Englandsmeistarana og kaupverðið getur numið allt að tíu milljónum punda með árangurstengdum greiðslum.

Þá er jafnframt búist við því að hann verði lánaður til QPR fyrir komandi tímabil til að halda áfram þróun sinni.

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