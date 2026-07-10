Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stefán Árni Pálsson skrifar 10. júlí 2026 10:30 Pierce Charles í leik með Sheffield Wednesday í apríl. Vísir/getty/Leila Coker Manchester City hefur staðfest kaup á norður-írska markverðinum Pierce Charles frá Sheffield Wednesday. Sky Sports greinir frá. BREAKING: Manchester City have announced the signing of goalkeeper Pierce Charles from Sheffield Wednesday 🚨 pic.twitter.com/rA4PYqMsDB— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2026 Charles er tvítugur og þykir einn efnilegasti markvörður Bretlandseyja. Hann hóf knattspyrnuferil sinn hjá akademíu Manchester City áður en hann gekk til liðs við Sheffield Wednesday árið 2021, þar sem hann vann sér sæti í aðalliðinu og vakti athygli fyrir frammistöðu sína í ensku B-deildinni. Samkvæmt enskum fjölmiðlum skrifar Charles undir fimm ára samning við Englandsmeistarana og kaupverðið getur numið allt að tíu milljónum punda með árangurstengdum greiðslum. Þá er jafnframt búist við því að hann verði lánaður til QPR fyrir komandi tímabil til að halda áfram þróun sinni. Manchester City Mest lesið Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Enski boltinn Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Fótbolti Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Fótbolti Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Fótbolti María að gera Þóri að afa Fótbolti „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Fótbolti Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fótbolti Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Fótbolti Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Fótbolti Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Fótbolti Fleiri fréttir Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Kaupa George frá Chelsea Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Sjá meira