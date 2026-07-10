Ljóst þykir að Andy Burnham, fráfarandi borgarstjóri Manchester, verði næsti leiðtogi Verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands. Hann hefur tryggt sér stuðning 322 þingmanna.
Burnham er einn um að hafa lýst yfir framboði en opnað var fyrir tilnefningar þingmanna í gær. Ef Burnham tekst að tryggja sér stuðning aðeins eins þingmanns til viðbótar er mótframlag útilokað, þar sem enginn annar getur þá tryggt sér áskilið fylgi 81 þingmanns.
Nokkrir þingmenn hafa þegar greint frá því að þeir hafi ekki getað skilað inn tilnefningu í gær en hyggist styðja Burnham.
Ef ekkert mótframboð berst, eins og útlit er fyrir, verður Burnham útnefndur leiðtogi Verkamannaflokksins í næstu viku og tekur við sem forsætisráðherra 20. júlí næstkomandi.
Aðeins nokkrar vikur eru frá því að Burnham tryggði sér þingsæti, eftir að þingmaður Makerfield steig til hliðar til að greiða leið hans.
Burnham sagðist í yfirlýsingu vera afar þakklátur þingmönnum Verkamannaflokksins. Hann hefur heitið því að gera ýmsar umfangsmiklar breytingar, þar á meðal að flytja valdið úr Westminster og út á landsbyggðina.
Þess er beðið með mikilli eftirvæntingu að hann tilkynni um mögulegar breytingar á ríkisstjórninni en hann hefur þegar gefið út að Jonathan Powell verði áfram þjóðaröryggisráðgjafi.