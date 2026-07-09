Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. júlí 2026 23:32 Kaoru Mitoma fagnar marki fyrir Brighton & Hove Albion á móti Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð. Getty/Harvey Murphy Kaoru Mitoma missti af heimsmeistaramótinu í fótbolta vegna meiðsla og ekki tók betra við hjá honum eftir mótið. Hinn 29 ára gamli Kaoru Mitoma, sem spilar með Brighton & Hove Albion í ensku úrvalsdeildinni, lenti í gær í umferðarslysi í Tokyo í Japan. Þetta kemur fram í dagblaðinu Japan Times og öðrum staðbundnum fjölmiðlum. 🚨 Kaoru Mitoma under police investigation as woman hospitalised in car crashhttps://t.co/YNgmyzMMgN pic.twitter.com/jPnUGuKKtG— Mirror Football (@MirrorFootball) July 8, 2026 Mitoma er sagður hafa verið óathugull þegar hann keyrði á konu á reiðhjóli á miðvikudag. Konan hlaut minni háttar meiðsl og fékk meðferð á sjúkrahúsi. Hann hefur unnið með japönsku lögreglunni við rannsókn málsins. Slysið varð um klukkan 8:45 að morgni í Itabashi-hverfinu í höfuðborginni. Hjólreiðamaðurinn, sem er 48 ára, var fluttur á sjúkrahús með áverka sem talið er að taki um tvær vikur að gróa, að sögn heimildarmanna. „Við lítum þetta atvik mjög alvarlegum augum og munum sýna fullan samstarfsvilja við rannsókn málsins. Hann vill einnig biðjast afsökunar,“ segir í yfirlýsingu frá umboðsmönnum Mitoma. Mitoma hefur skorað 27 mörk og gefið 21 stoðsendingu í 135 leikjum fyrir Brighton. Hann hefur spilað 31 landsleik fyrir Japan og verið lykilmaður í landsliðinu, en lærameiðsli komu í veg fyrir að Mitoma gæti tekið þátt í heimsmeistaramótinu í ár. 🚨 KAORU MITOMA INVOLVED IN TOKYO TRAFFIC ACCIDENT 🚨Brighton winger Kaoru Mitoma has escaped uninjured after being involved in a minor car crash in Tokyo.The Japanese international accidentally ran a red light in the Itabashi Ward after confusing a pedestrian signal for his… pic.twitter.com/lntn1byBjH— NOT-SOCCER USA (@Agent_KRYS) July 9, 2026 Enski boltinn Brighton & Hove Albion Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga Fótbolti Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Fótbolti Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Fótbolti Ingibjörg barnshafandi Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti María að gera Þóri að afa Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Fótbolti Fleiri fréttir Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Kaupa George frá Chelsea Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Sjá meira