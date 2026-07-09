Enski boltinn

Stjarna úr ensku úr­vals­deildinni keyrði niður konu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kaoru Mitoma fagnar marki fyrir Brighton & Hove Albion á móti Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.
Kaoru Mitoma fagnar marki fyrir Brighton & Hove Albion á móti Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð. Getty/Harvey Murphy

Kaoru Mitoma missti af heimsmeistaramótinu í fótbolta vegna meiðsla og ekki tók betra við hjá honum eftir mótið.

Hinn 29 ára gamli Kaoru Mitoma, sem spilar með Brighton & Hove Albion í ensku úrvalsdeildinni, lenti í gær í umferðarslysi í Tokyo í Japan.

Þetta kemur fram í dagblaðinu Japan Times og öðrum staðbundnum fjölmiðlum.

Mitoma er sagður hafa verið óathugull þegar hann keyrði á konu á reiðhjóli á miðvikudag. Konan hlaut minni háttar meiðsl og fékk meðferð á sjúkrahúsi. Hann hefur unnið með japönsku lögreglunni við rannsókn málsins.

Slysið varð um klukkan 8:45 að morgni í Itabashi-hverfinu í höfuðborginni. Hjólreiðamaðurinn, sem er 48 ára, var fluttur á sjúkrahús með áverka sem talið er að taki um tvær vikur að gróa, að sögn heimildarmanna.

„Við lítum þetta atvik mjög alvarlegum augum og munum sýna fullan samstarfsvilja við rannsókn málsins. Hann vill einnig biðjast afsökunar,“ segir í yfirlýsingu frá umboðsmönnum Mitoma.

Mitoma hefur skorað 27 mörk og gefið 21 stoðsendingu í 135 leikjum fyrir Brighton. Hann hefur spilað 31 landsleik fyrir Japan og verið lykilmaður í landsliðinu, en lærameiðsli komu í veg fyrir að Mitoma gæti tekið þátt í heimsmeistaramótinu í ár.

Enski boltinn Brighton & Hove Albion

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