Erlent

Tólf Evrópu­ríki sögð ætla að smíða nýja lang­dræga eld­flaug

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Starmer, sem er nú fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, segist vilja sjá „evrópskara“ Atlantshafsbandalag.
Starmer, sem er nú fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, segist vilja sjá „evrópskara“ Atlantshafsbandalag. Getty/Alastair Grant

Tólf Evrópuríki hyggjast taka saman höndum og verja 37 milljörðum punda á næstu tíu árum til að smíða nýja langdræga eldflaug. Frá þessu greindu stjórnvöld á Bretlandseyjum, sem fara fyrir verkefninu en það verður til umræðu á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi í dag.

Eldflaugin er sögð munu geta hitt skotmörk í allt að 300 kílómetra fjarlægð af mikilli nákvæmni en heildardrægi hennar gæti orðið allt að 2.000 kílómetrar.

Verkefnið ber yfirskriftina Deep Precision Strike.

Keir Starmer, sem situr í dag sinn síðasta Nató-fund sem forsætisráðherra Bretlands, segir verkefnið munu sameina bandamenn í Evrópu í átaki til að tryggja öryggi Nató um ókomna framtíð. 

Starmer segist vilja tryggja öryggi Breta og bandamanna og gera Atlantshafsbandalagið „evrópskara“.

Þá segir utanríkisráðherrann Yvette Cooper að það sé viðurkenning á því að heimurinn sé orðinn hættulegri en áður. „Þetta snýst um að tryggja sterkari Evrópu innan sterkara Nató,“ sagði Cooper í samtali við BBC í morgun.

Hún sagði um að ræða skýr skilaboð til Vladimir Pútín Rússlandsforseta; bandalagið væri reiðubúið til að verja aðildarríkin frá langtímaógninni sem stafaði frá honum og Rússlandi.

Ekki er þó gert ráð fyrir að Deep Strike beri ávöxt fyrr en einhvern tímann á næsta áratug.

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