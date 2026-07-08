Tólf Evrópuríki hyggjast taka saman höndum og verja 37 milljörðum punda á næstu tíu árum til að smíða nýja langdræga eldflaug. Frá þessu greindu stjórnvöld á Bretlandseyjum, sem fara fyrir verkefninu en það verður til umræðu á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi í dag.
Eldflaugin er sögð munu geta hitt skotmörk í allt að 300 kílómetra fjarlægð af mikilli nákvæmni en heildardrægi hennar gæti orðið allt að 2.000 kílómetrar.
Verkefnið ber yfirskriftina Deep Precision Strike.
Keir Starmer, sem situr í dag sinn síðasta Nató-fund sem forsætisráðherra Bretlands, segir verkefnið munu sameina bandamenn í Evrópu í átaki til að tryggja öryggi Nató um ókomna framtíð.
Starmer segist vilja tryggja öryggi Breta og bandamanna og gera Atlantshafsbandalagið „evrópskara“.
Þá segir utanríkisráðherrann Yvette Cooper að það sé viðurkenning á því að heimurinn sé orðinn hættulegri en áður. „Þetta snýst um að tryggja sterkari Evrópu innan sterkara Nató,“ sagði Cooper í samtali við BBC í morgun.
Hún sagði um að ræða skýr skilaboð til Vladimir Pútín Rússlandsforseta; bandalagið væri reiðubúið til að verja aðildarríkin frá langtímaógninni sem stafaði frá honum og Rússlandi.
Ekki er þó gert ráð fyrir að Deep Strike beri ávöxt fyrr en einhvern tímann á næsta áratug.