Símaupptökur úr Reykholtsmálinu: „Ekki fokking hreyfa þig eða ég mun sparka meira í þig“

Fyrsti morguninn í aðalmeðferð Reykholtsmálsins fór í að hlusta á upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar. Þar heyrðist hann segja við félaga sinn að hann væri „í miðri frelsissviptingu“ og leggur á ráðin með unnustu sinni og yngri bróður.
Aðalmeðferðin hófst klukkan níu í héraðsdómi Suðurlands en enginn sakborninganna var viðstaddur upphaf aðalmeðferðarinnar. Til stendur að hún standi fram til 25. ágúst og munu þau gefa skýrslu á þessum tíma.
Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsissvipt, fjárkúgað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti í apríl árið 2024.
Hafist var að hlusta á upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar, fyrst við tengdaföður sinn Sigurð Gunnar Ásgeirsson, svo Ingunni Rut Sigurðardóttur, unnustu Andra og dóttur Sigurðar.
Í fyrsta símtali Andra við Sigurð sem fór fram laust eftir miðnætti þann 16. apríl 2024 ræðir Andri um að fá kortaupplýsingar og ætla þeir að sjást á morgun.
Andri og Sigurður heyrast aftur ræða saman daginn eftir, þann 17. apríl 2024, á upptöku úr síma Andra. Þar segist Andri vera að fara heimsækja brotaþola og í seinni upptöku heyrist Andri aftur í símanum þar sem hann ræðir við Sigurð og segist vera á heimili brotaþolans. Þá heyrist í brotaþolanum sjálfum og talar Sigurður stuttlega við hann á ensku í gegnum síma Andra.
Andri segist vera búinn að útskýra fyrir manninum að þrátt fyrir að hann hafi greitt leiguna í seðlum þurfi hann að skila kvittun eða sýna fram á millifærslu.
Þó nokkrar upptökur eru spilaðar til viðbótar af samtölum Sigurðar og Andra dagana fyrir og á föstudeginum sjálfum þegar Andri á að hafa, samkvæmt ákærunni, með Halldóri Loga Siguðrssyni og Níelsi Pálmari Benediktssyni ruðst inn á heimili mannsins.
Á milli eru spiluð samtöl Andra við vin sinn þar sem hann segir að Ingunn hafi gleymt að greiða fyrir tryggingar og hún sé í hættu á því að lenda í fjárnámi þar sem tryggingaskuldin sé komin í lögheimtu.
„Ég ætla að sækja hann með tveimur vinum mínum, fara með hann á Selfoss,“ sagði Andri í símann við Sigurð á fimmtudeginum.
Í löngu samtali lýsir hann því að hann ætli að taka með sér einn sem sé tíu árum eldri en hann sjálfur og „gamall hundur“. Andri tók fram í símtalinu að hann sé ekki hálfviti sem beiti ofbeldi þegar þess þarf ekki.
„Maður þarf bara að passa sig á þessum útlendingum.“
Andir ítrekar við Sigurð að maðurinn sé bara að níðast á góðmennsku hans og að það sé ekki í lagi að tveir dagar séu liðnir frá því að hann ræddi við brotaþola síðast. Þá lofar Andri að fara í síma brotaþolans og taka skjáskot af samskiptum hans við konu Sigurðar.
„Perraskapur í konunni þinni er ekki í boði.“
Hins vegar kemur í ljós í samtalinu að ekki sé víst að maðurinn eigi greiðslukort og því sé ekki hægt að fara með hann í hraðbanka og taka út pening heldur þurfi að fara til gjaldkera. Andri segist þurfa að fara í málið daginn eftir og ræðir við Sigurð um að útvega sér bíl þar sem hann viti hvernig lögreglan á Selfossi sé og vill ekki vekja athygli á sér.
Andri hughreystir þá Sigurð og segir að það megi alveg fréttast að „geðsjúki tengdasonurinn“ hafi verið sendur vegna skuldarinnar.
Þá taka við þó nokkrar upptökur úr síma Andra þar sem hann ræðir við Ingunni á föstudag og laugardag. Fyrst hringir hann og segir að Halldór hafi gleymt gaffer-teipinu og því þurfi hún að finna það og koma með það út í bíl til þeirra.
Þau tvö tala ítrekað saman í síma frá föstudagskvöldi fram til hádegis á laugardag.
„Ég er búinn að komast inn á fullt af accountum hjá honum, þetta er bara fokking erfitt,“ segir Andri við Ingunni í enu símtalinu.
Á ákveðnum tímapunkti vill Ingunni að Andri komi með brotaþola heim til þeirra og leiðbeinir hann henni að taka niður allar myndir svo maðurinn viti ekki hvar hann sé.
„Vertu kjurr, vertu kjurr, vertu kjurr, ekki fokking hreyfa þig eða ég mun sparka meira í þig,“ segir Andri á ensku í upphafi eins símtals.
Hann lýsir því í nokkrum símtölum að Halldór og Níels hafi reynt að fara með brotaþola út í bíl en hann sloppið og Andri elt hann og náð honum niður. Þá hafi bæði Halldór og Níels farið og skilið Andra einan eftir.
Eftir að Halldór og Níels eru farnir að sögn Andra hringir hann í Ingunni og segist ótta að einhver hafi séð til hans þegar brotaþolinn reyndi að flýja.
„Ég get ekki verið einn hérna,“ segir hann og þess á milli segir hann brotaþola að halda kjafti á ensku.
Andri hefur miklar áhyggjur af því að lögreglan sé að koma, bölvar Níelsi og sömuleiðis hughreystir Ingunni. Hann hljómar sjálfur líkt og hann sé að fara að gráta.
„Það má ekkert fara grenja fyrir framan hann,“ segir Andri við Ingunni.
Þá biður hann hana í öðru símtali að reyna að finna út hvort að lögreglunni hafi borist einhverjar ábendingar um hann án þess að vekja einhverja athygli.
„Ég var svikinn, ég get ekki sagt allt. Ég var svikinn,“ segir Andri í símann við Pétur Má Birgisson Mortensen, yngri bróður sinn, og biður hann sömuleiðis um að ná í Ingunni og koma með hana á heimili brotaþola.
Þá segist hann ekki vera stoltur af því sem hann sé búinn að gera og lýsir því sem ofbeldi og hrottaskap.
„Þetta átti ekki að fara svona, ég var með tvo stráka með mér og þeir voru kerlingar og þeir hlaupa í burtu.“
Pétur og Ingunn eiga að hafa ekið síðan til Andra sem sé á heimili brotaþola og hringjast þau á nokkrum sinnum á leiðinni.
Um klukkan fimm að laugardagsmorgni reynir Andri að hringja símtöl sem er ekki svarað en heyrist í honum tala við brotaþolann.
„Ertu vakandi? Ertu vakandi? Já eða nei? Ég veit þú ert vakandi. Farðu að sofa, ekki gera neitt heimskulegt. Ég er að fylgjast með þér,“ segir Andir.
Einnig segist hann vera tilbúinn að skjóta svo að heilinn hans splundrist.
Eitt símtal fer á milli Andra og félaga hans sem er ekki nefndur á nafn.
„Ég er í miðri frelsissviptingu,“ svarar Andri í símtalinu. Hann bætir við að hann sé brjálaður út í Halldór, fyrir að hafa farið.
Það líður svolítið á milli símtala en síðan er símtal þar sem Andri segist vera í hraðbanka og reynir að taka út pening á korti brotaþolans. PIN-númerið á kortinu reyndist hins vegar vera rangt og ræðir Andri við bæði Ingunni og Pétur sem hljóma eins og þau séu á heimili brotaþola.
Þau segjast vera að ræða við hann til að fá rétt númer.
„Það er svo fokking mikið af myndavélum hérna, djöfull er þetta óþægilegt,“ segir Andri.
Að lokum hringir Pétur í Andra og segist vera búinn að komast að því hvernig eigi að græja auðkennisappið.
Nokkrar upptökur eru spilaðar frá sunnudeginum. Andri sagði við Ingunni að hann sé að segja pabba hennar frá öllu saman og setja hann inn í málið.
Níels hringir þá í Andra og segist þurfa símann sinn. Andri segist reiður en að þeir séu fullorðnir menn og muni tala saman þegar málinu lýkur.
Á mánudagsmorgun hringir hann síðan í Pétur og segir að vinur brotaþola sé búinn að hringja nokkrum sinnum.
Þá voru spiluð símtöl Andra við annars vegar starfsmann Landsbankans og hins vegar Símans. Þar ræðir hann við báða starfsmenn og er að forvitnast um hvernig hann geti sett upp rafræn skilríki eða einhvers konar umboð fyrir brotaþola.
Á mánudeginum heyrist á uppökunum úr síma Andra að hann er að undirbúa flugferð brotaþola frá Keflavík til Parísar og þaðan til Möltu.
Hann ræðir við Ingunni sem segir brotaþola svo blóðugan og að hann geti ekki tannburstað sig.
Andri ræðir einnig við Pétur og segist vera að fara leggja inn á hann. Hins vegar varar hann Pétur við að fara ekki strax og eyða öllum peningnum. Þeir ræða einnig fyrirhugaða flugferð sem Andri sé að bóka.
Upptökurnar ná ekki yfir tímann þar sem brotaþolinn á að hafa farið um borð í flugvélina til Parísar og þar með úr landi. Daginn eftir ræddi Andri við Ingunni á ný í símanum og sló þá á léttari strengi en áður.
„Ég segi ógeðslega gott, mér líður ógeðslega vel. Ég er bara ég sjálfur aftur,“ segir hann
„Ég er kominn með nýtt gullrú á hendina og keðju í stíl.“
Á miðvikudag ræða þau saman um að taka bíl brotaþolans og undirbúa eigendaskipti.
„Hann er farinn úr landi og við getum notfært okkur fokking kennileitið hans, ástin mín,“ segir Andri við Ingunni í síma.
Andri ræðir við ónefnda konu og segir þar að hann hafi ekkert talað við brotaþola þar til á miðvikudag. Þeir hafi rætt saman um leiguna en leyst úr því máli.
„Hún keypti það,“ segir Andri síðan í samtali við Sigurð.
„Núna verður lýst eftir honum því hann er týndur og það er verið að leita að honum. Svo kemur í ljós að hann sé farinn úr landi og þá er þetta búið.“
Hann hughreystir Sigurð, segir að hitinn sé kominn af þeim og hann viti alveg hvað hann sé að gera. Seinna meir tala þeir saman og heldur Andri áfram að hughreysta Sigurð og segir að hann og brotaþoli hafi skilið í góðu.
Brotaþolinn hafi sjálfur verið ánægður með að vera að fara úr landi og til dóttur sinnar.
Síðustu upptökurnar varða bíl brotaþola sem Ingunn og Pétur eiga að fara að hafa náð í. Andri leiðbeinir þeim að aka bílnum á brott.
Andri segir Pétri að það sé vitleysi að reyna að brenna bílnum og heyrist í Pétri segja að hann vilji ekki láta skrá bílinn á sitt nafn.
Síðasta upptakan sem spiluð er fyrir dómara er tekin upp laust fyrir miðnætti þann 23. apríl 2024. Þar sitja Pétur og Andri saman og Ingunn segist vera á leiðinni til þeirra.
Þann 12. maí 2024 var greint frá því að lögreglan væri að rannsaka málið og þrír karla og ein kona væru í gæsluvarðhaldi.
Andri Már mætti fyrir dómara eftir að upptökurnar voru spilaðar en vildi ekki gefa skýrslu né láta bera neitt undir sig.