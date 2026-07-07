NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu

Utanríkisráðherra segir aðild Íslands að NATO mikilvæga og nýlegar árásir Rússa á Úkraínu dragi fram mikilvægi þess að sýna fram á samheldni bandalagsins. Ísland, meðal annarra aðildarríkja, ætli að auka stuðning við Úkraínu.
Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hófst í Ankara í Tyrklandi í dag. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sækja fundinn fyrir hönd Íslands.
Þorgerður Katrín var á línunni frá Ankara í Reykjavík síðdegis í dag. Hún segir aðild Íslands að NATO vera mikilvæga og að samstaða meðal Íslendinga varðandi aðild að bandalaginu sé eindregin en að hátt í áttatíu prósent landsmanna styðji aðild Íslands að bandalagi sem hafi það að markmiði að stuðla að friði.
Nýlegar árásir Rússa á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu, dragi fram mikilvægi þess að NATO standi þétt með frelsisbaráttu Úkraínu og sýni fram á samstöðu og samheldni bandalagsins.
Leiðtogafundurinn í ár sé fyrsti fundurinn eftir að ákvarðanir Evrópuríkja og Kanada voru teknar um að stórauka fjárframlög til varnarmála til að mæta ógninni frá Rússlandi.
Aðildarríki séu að bæta við fjárframlög sín við stuðning við Úkraínu. Ísland sé meðal þeirra ríkja sem auki fjárframlög sín en stuðningur Íslands við Úkraínu sé margvíslegur. Auk hernaðarlegs stuðnings sé mikill mannúðarstuðningur fólginn í stuðningi Íslands við Úkraínu sem og aðstoð við uppbyggingu borgaralegra innviða í kjölfar árásar Rússa á orkumannvirki.
Þorgerður segist vona að í kjölfar fundarins verði frekari kraftur settur í friðarviðræður á svæðinu.
„Það er ljóst að síðustu mánuðina hefur Úkraína verið með ákveðna yfirhönd og þá er núna tími sem við eigum akkúrat að styðja enn frekar við Úkraínu, þannig að hún nái almennilegum yfirtökum í þessu stríði og þrýsti þar með kannski Rússlandi enn frekar að samningaborðinu,“ segir hún.