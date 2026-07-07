Erlent

Trump sló harðan tón við upp­haf leið­toga­fundar NATO

Margrét Helga Erlingsdóttir og Eiður Þór Árnason skrifa
Donald Trump í Ankara í dag.
Donald Trump í Ankara í dag. Ap

Bandaríkjaforseti hefur ítrekað á ný að Grænland eigi að tilheyra Bandaríkjunum. Hann lét í ljós vonbrigði og óánægju með viðbrögð NATO-ríkja við stríðinu í Íran. Hann hafi lagt próf fyrir evrópsk bandalagsríki þegar hann hafi óskað eftir stuðningi þeirra.

Donald Trump Bandaríkjaforseti er staddur í Ankara á Tyrklandi til að sækja árlegan leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins (NATO). Tónninn var strax settur á blaðamannafundi með Tyrklandsforseta og hann var harður. Þegar Trump var spurður hvernig samningaviðræðum miðaði vegna Grænlands svaraði hann því til að málið hefði skaðað sambandið við NATO.

„Grænland hjálpar ekki Danmörku. Danmörk eyðir í raun ekki peningum í að hjálpa Grænlandi en það er mikilvægt fyrir Bandaríkin. Og það er umkringt kínverskum skipum og rússneskum skipum og það mun ekki gerast,“ sagði Trump á blaðamannafundi í tengslum við leiðtogafund NATO. 

Grænland eigi að vera undir stjórn Bandaríkjanna, ekki Danmerkur.

„Þegar þeir vildu ekki fallast á það, og með öllum peningunum sem við eyddum í að hjálpa þeim með Rússland og við þurfum ekki að eyða neinum peningum, gætum við fjarlægt alla hermenn okkar frá Evrópu því eins og þið hafið sennilega tekið eftir er Evrópa allt annar staður en hún var fyrir 20 árum,“ sagði Trump.

Trump lét þá í ljós óánægju sína með evrópskar bandalagsþjóðir fyrir að hafa látið hjá líða að hjálpa Bandaríkjunum í stríðinu við Íran. Hann hafi með aðstoðarbeiðni lagt fyrir þær próf.

„Ítalía neitaði okkur og Þýskaland neitaði okkur og Frakkland neitaði okkur. Og það er allt í lagi. En af hverju erum við að eyða hundruðum milljarða dala og þau eru ekki til staðar fyrir okkur? Við höfum alltaf verið til staðar fyrir þau.“

NATO Donald Trump Öryggis- og varnarmál Grænland Danmörk

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