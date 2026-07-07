Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Margrét Helga Erlingsdóttir og Eiður Þór Árnason skrifa 7. júlí 2026 21:29 Donald Trump í Ankara í dag. Ap Bandaríkjaforseti hefur ítrekað á ný að Grænland eigi að tilheyra Bandaríkjunum. Hann lét í ljós vonbrigði og óánægju með viðbrögð NATO-ríkja við stríðinu í Íran. Hann hafi lagt próf fyrir evrópsk bandalagsríki þegar hann hafi óskað eftir stuðningi þeirra. Donald Trump Bandaríkjaforseti er staddur í Ankara á Tyrklandi til að sækja árlegan leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins (NATO). Tónninn var strax settur á blaðamannafundi með Tyrklandsforseta og hann var harður. Þegar Trump var spurður hvernig samningaviðræðum miðaði vegna Grænlands svaraði hann því til að málið hefði skaðað sambandið við NATO. „Grænland hjálpar ekki Danmörku. Danmörk eyðir í raun ekki peningum í að hjálpa Grænlandi en það er mikilvægt fyrir Bandaríkin. Og það er umkringt kínverskum skipum og rússneskum skipum og það mun ekki gerast,“ sagði Trump á blaðamannafundi í tengslum við leiðtogafund NATO. Grænland eigi að vera undir stjórn Bandaríkjanna, ekki Danmerkur. „Þegar þeir vildu ekki fallast á það, og með öllum peningunum sem við eyddum í að hjálpa þeim með Rússland og við þurfum ekki að eyða neinum peningum, gætum við fjarlægt alla hermenn okkar frá Evrópu því eins og þið hafið sennilega tekið eftir er Evrópa allt annar staður en hún var fyrir 20 árum,“ sagði Trump. Trump lét þá í ljós óánægju sína með evrópskar bandalagsþjóðir fyrir að hafa látið hjá líða að hjálpa Bandaríkjunum í stríðinu við Íran. Hann hafi með aðstoðarbeiðni lagt fyrir þær próf. „Ítalía neitaði okkur og Þýskaland neitaði okkur og Frakkland neitaði okkur. Og það er allt í lagi. En af hverju erum við að eyða hundruðum milljarða dala og þau eru ekki til staðar fyrir okkur? Við höfum alltaf verið til staðar fyrir þau.“ NATO Donald Trump Öryggis- og varnarmál Grænland Danmörk Tengdar fréttir NATO-ríki auki stuðning við Úkraínu Utanríkisráðherra segir aðild Íslands að NATO mikilvæga og nýlegar árásir Rússa á Úkraínu dragi fram mikilvægi þess að sýna fram á samheldni bandalagsins. Ísland, meðal annarra aðildarríkja, ætli að auka stuðning við Úkraínu. 7. júlí 2026 18:33 Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Dani ekki verja nægum fjármunum til að hjálpa Grænlandi, og á móti hjálpi Grænlendingar Danmörku ekki nægjanlega vel. 7. júlí 2026 15:24 Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent „Ég fer og kíki og þá er þarna þetta stærðarinnar lambalæri“ Innlent Kastriot og Sævar ákærðir í Dettifoss-málinu Innlent „Hafa útsendara á sínum snærum á Íslandi“ Innlent Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Erlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Vill afnema sektir við vændiskaupum Innlent Heilsufarsskoðanir skuli framkvæmdar að lágmarki fjórum sinnum Innlent Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Innlent Fleiri fréttir Le Pen staðfestir forsetaframboð Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetningar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Sjá meira