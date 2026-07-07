Innlent

Vill af­nema sektir við vændiskaup

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þorbjörg er 
Þorbjörg er  Vísir/Vilhelm

Dómsmálaráðherra hyggst afnema sektir sem viðurlagategund við vændiskaupum. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvað komi í staðinn. 

Líkt og lögin eru í dag getur sá sem greiðir, heitir greiðslu eða annars konar endurgjaldi fyrir vændi fengið sekt eða fangelsisvist allt að einu ári. Sé um vændi barns að ræða getur fangelsisvistin verið allt að tvö ár.

Í tilkynningu frá stjórnarráðinu segir að dómsmálaráðuneytið hyggist leggja fram frumvarp um breytingu á lögunum og fella niður sektina. Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra meti svo að tilefni sé til að endurskoða refsirammann og draga þannig úr eftirspurn eftir vændi. 

Áformin hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda.

Litið er til Svíþjóðar sem afnam sekt sem viðurlagategund vændiskaupa fyrir ári síðan. Ekki hefur verið tekin endanleg ákvörðun um hvaða leið verði fyrir valinu en horft verður til löggjafar annarra Norðurlanda.

Lögreglan greindi frá því í gær að fimm hefðu verið handteknir í aðgerðum lögreglu gegn skipulagðri vændisstarfsemi í júní. Fimmtíu vændiskaupendur náðust á myndskeið en aðgerðirnar voru þáttur í alþjóðlegum aðgerðum lögregluyfirvalda í 59 ríkjum. 

Málið tengist að hluta kínversku glæpaneti og segir lögreglu að kínverskar vændiskonur séu gerðar út hér á landi fyrir um tuttugu þúsund krónur á hálftímann. Borin voru kennsl á sextán mögulega þolendur vændis og þeim boðin aðstoð.

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