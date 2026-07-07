Lögregla á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út vegna líkamsárásar í miðborg Reykjavíkur og var maður handtekinn í tengslum við árásina.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem segir frá verkefnum lögreglu í gærkvöldi og í nótt. Tveir gistu fangageymslu í nótt en alls voru 67 mál skráð í kerfinu á tímabilinu.
Í tilkynningunni segir sömuleiðis frá því að tilkynnt hafi verið um æstan mann í miðborg Reykjavíkur. Lögregla hafi haft uppi á manninum og var hann orðinn rólegur þegar lögreglu bar að. Sá hafi svo haldið heim að loknum viðræðum.
Lögregla hafði sömuleiðis afskipti af nokkrum fjölda ökumanna, ýmist fyrir að aka án ökuréttinda, of hraðan akstur eða akstur undir áhrifum.