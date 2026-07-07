Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum Tómas Arnar Þorláksson skrifar 7. júlí 2026 13:02 Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar, sem hefur fylgt Bandero, skipi Paul Watson-samtakanna, eins og skugginn síðustu daga hefur nú yfirgefið þau mið sem Bandero heldur sig á og sinnir öðrum verkefnum. Þar á meðal er vatnsskortur í Flatey. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, í samtali við fréttastofu. Bandero hefur verið staðsett um 40 sjómílur frá Íslandsströndum síðustu daga í leit að hvalveiðibátum Hvals hf. í því skyni að binda enda á hvalveiðar með einum eða öðrum hætti. Samkvæmt leiðangursstjóra Bandero er skipið nú statt þar sem flestir hvalir hafa verið veiddir á þessu hvalveiðitímabili. Þór hefur verið með skipið í gæslu síðan 28. júní enda hefur áhöfnin um borð ítrekað hótað að láta til skara skríða og hafa áhrif á hvalveiðar. Skipið hefur nú verið kallað frá þessu verkefni. Bandero hefur enn sem komið er ekki gert sig líklegt til að halda inn í íslenska landhelgi. „Staðan varðandi Bandero er sú sama og verið hefur. Skipið hefur ekkert komist í nálægð við hvalveiðiskipin og staðan er þannig að Þór er kominn til annarra eftirlitsstarfa. Það auðvitað eru fjölmörg verkefni sem að bíða okkar á hafsvæðinu en við höfum bara okkar leiðir til þess að fylgjast með Bandero og vitum nákvæmlega hvar skipið er,“ segir Ásgeir sem tekur fram að þyrlur, flugvélar og skip Landhelgisgæslunnar séu tilbúin að bregðast við í snatri ef eitthvað skeður. Fylgst er með Bandero með hjálp fjareftirlitskerfis og þá gefur áhöfnin um borð upp staðsetningu sína til Landhelgisgæslunnar. Spurður hvaða verkefnum skipið sé að sinna segir Ásgeir: „Bæði almenn eftirlitsstörf og síðan sömuleiðis er verið að flytja 35 tonn af ferskvatni út í Flatey. Það var leitað til Landhelgisgæslunnar vegna vatnsskorts í eynni og sú vinna stendur yfir núna. Það gerist stundum að það er vatnsskortur þar á sumrin og það er verið að fylla á tankana. Það eru auðvitað fjölmörg önnur verkefni sem að bíða skipsins. Það eru auðvitað fjölmörg bæði vitaverkefni, hefðbundin löggæsla, fiskveiðieftirlit og þar fram eftir götunum.“ Hvalveiðar Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent Fleiri fréttir „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Átök í hvalveiðiumræðunni og fælingarmáttur lögregluaðgerða Þrjú sveitarfélög á þremur kjörtímabilum „Þetta er eins og á tónlistarhátíð“ Kristrún og Þorgerður á NATO-fundinum í Ankara Brúnni lokað eftir að steypubíll hafnaði í Þjórsá Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Handtekinn vegna líkamsárásar Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Gul viðvörun á Suðurlandi á morgun „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ „Enginn búið til fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en ég“ Uppljóstrað um kínverskt glæpanet og Kristján Loftsson mætir í beina útsendingu Húsfyllir á stofnfundi hjá Áfram Ísland Fræða almenning í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar Leitar enn hunds sem týndist fyrir 38 árum Átta handteknir vegna fíkniefnaræktunnar Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða Strætó og sláttutraktor lentu saman Enginn handtekinn en áfram áætlað að sömu aðilar hafi verið að verki Sjá meira