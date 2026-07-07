Innlent

Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
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Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar, sem hefur fylgt Bandero, skipi Paul Watson-samtakanna, eins og skugginn síðustu daga hefur nú yfirgefið þau mið sem Bandero heldur sig á og sinnir öðrum verkefnum. Þar á meðal er vatnsskortur í Flatey.

Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, í samtali við fréttastofu.

Bandero hefur verið staðsett um 40 sjómílur frá Íslandsströndum síðustu daga í leit að hvalveiðibátum Hvals hf. í því skyni að binda enda á hvalveiðar með einum eða öðrum hætti. Samkvæmt leiðangursstjóra Bandero er skipið nú statt þar sem flestir hvalir hafa verið veiddir á þessu hvalveiðitímabili. 

Þór hefur verið með skipið í gæslu síðan 28. júní enda hefur áhöfnin um borð ítrekað hótað að láta til skara skríða og hafa áhrif á hvalveiðar. Skipið hefur nú verið kallað frá þessu verkefni. Bandero hefur enn sem komið er ekki gert sig líklegt til að halda inn í íslenska landhelgi.

„Staðan varðandi Bandero er sú sama og verið hefur. Skipið hefur ekkert komist í nálægð við hvalveiðiskipin og staðan er þannig að Þór er kominn til annarra eftirlitsstarfa. Það auðvitað eru fjölmörg verkefni sem að bíða okkar á hafsvæðinu en við höfum bara okkar leiðir til þess að fylgjast með Bandero og vitum nákvæmlega hvar skipið er,“ segir Ásgeir sem tekur fram að þyrlur, flugvélar og skip Landhelgisgæslunnar séu tilbúin að bregðast við í snatri ef eitthvað skeður.

Fylgst er með Bandero með hjálp fjareftirlitskerfis og þá gefur áhöfnin um borð upp staðsetningu sína til Landhelgisgæslunnar. Spurður hvaða verkefnum skipið sé að sinna segir Ásgeir:

„Bæði almenn eftirlitsstörf og síðan sömuleiðis er verið að flytja 35 tonn af ferskvatni út í Flatey. Það var leitað til Landhelgisgæslunnar vegna vatnsskorts í eynni og sú vinna stendur yfir núna. Það gerist stundum að það er vatnsskortur þar á sumrin og það er verið að fylla á tankana. Það eru auðvitað fjölmörg önnur verkefni sem að bíða skipsins. Það eru auðvitað fjölmörg bæði vitaverkefni, hefðbundin löggæsla, fiskveiðieftirlit og þar fram eftir götunum.“

Hvalveiðar Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga

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