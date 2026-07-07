Innlent

Krist­rún og Þor­gerður á NATO-fundinum í Ankara

Kjartan Kjartansson skrifar
Kristrún Frostadóttir tekur við blómvendi við komuna til Tyrklands í gær, 6. júlí 2026. Hún situr leiðtogafund NATO í Ankara.
Kristrún Frostadóttir tekur við blómvendi við komuna til Tyrklands í gær, 6. júlí 2026. Hún situr leiðtogafund NATO í Ankara. Vísir/EPA

Aukin framlög til varnarmála, jafnari skipting byrða og stuðningur við Úkraínu er talinn verða í forgrunni á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem hefst í Ankara í Tyrklandi í dag. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sækja fundinn fyrir hönd Íslands.

Utanríkisráðherrar NATO-ríkja hefja formlega dagskrá fundarins með því að hitta starfsbræður þeirra frá Persaflóa. Í kjölfarið funda ráðherrarnir með úkraínska utanríkisráðherranum og utanríkismálastjóra Evrópusambandsins í svonefndu NATO-Úkraínuráði, að því er segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu.

Dagskrá Kristrúnar hefst með hátíðarkvöldverði í boði Receps Erdogan, forseta Tyrklands og eiginkonu hans. Til hans er Volodýmýr Selenskí, forseta Úkraínu, og Lee Jae Myung, forseta Suður-Kóreu, einnig boðið auk forystufólks frá Evrópusambandinu.

Formlegur fundur leiðtoga Atlantshafsríkjanna fer svo fram á morgun. Aukin framlög til varnarmála, skipuleg byrðaskipting frá Bandaríkjunum til ríkja Evrópu og Kanada, efling varnariðnaðar og áframhaldandi öflugur stuðningur við Úkraínu verða efst á blaði samkvæmt tilkynningunni. 

„Ógnin frá Rússlandi og staða mála í Miðausturlöndum og á Hormússundi munu einnig setja mark sitt á umræður og samtöl á leiðtogafundinum,“ segir þar einnig.

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