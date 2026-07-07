Kristrún og Þorgerður á NATO-fundinum í Ankara Kjartan Kjartansson skrifar 7. júlí 2026 10:07 Kristrún Frostadóttir tekur við blómvendi við komuna til Tyrklands í gær, 6. júlí 2026. Hún situr leiðtogafund NATO í Ankara. Vísir/EPA Aukin framlög til varnarmála, jafnari skipting byrða og stuðningur við Úkraínu er talinn verða í forgrunni á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem hefst í Ankara í Tyrklandi í dag. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sækja fundinn fyrir hönd Íslands. Utanríkisráðherrar NATO-ríkja hefja formlega dagskrá fundarins með því að hitta starfsbræður þeirra frá Persaflóa. Í kjölfarið funda ráðherrarnir með úkraínska utanríkisráðherranum og utanríkismálastjóra Evrópusambandsins í svonefndu NATO-Úkraínuráði, að því er segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu. Dagskrá Kristrúnar hefst með hátíðarkvöldverði í boði Receps Erdogan, forseta Tyrklands og eiginkonu hans. Til hans er Volodýmýr Selenskí, forseta Úkraínu, og Lee Jae Myung, forseta Suður-Kóreu, einnig boðið auk forystufólks frá Evrópusambandinu. Formlegur fundur leiðtoga Atlantshafsríkjanna fer svo fram á morgun. Aukin framlög til varnarmála, skipuleg byrðaskipting frá Bandaríkjunum til ríkja Evrópu og Kanada, efling varnariðnaðar og áframhaldandi öflugur stuðningur við Úkraínu verða efst á blaði samkvæmt tilkynningunni. „Ógnin frá Rússlandi og staða mála í Miðausturlöndum og á Hormússundi munu einnig setja mark sitt á umræður og samtöl á leiðtogafundinum,“ segir þar einnig. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur NATO Tyrkland Utanríkismál Mest lesið Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Innlent Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Erlent Fleiri fréttir Kristrún og Þorgerður á NATO-fundinum í Ankara Brúnni lokað eftir að steypubíll hafnaði í Þjórsá Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Handtekinn vegna líkamsárásar Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Gul viðvörun á Suðurlandi á morgun „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ „Enginn búið til fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en ég“ Uppljóstrað um kínverskt glæpanet og Kristján Loftsson mætir í beina útsendingu Húsfyllir á stofnfundi hjá Áfram Ísland Fræða almenning í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar Leitar enn hunds sem týndist fyrir 38 árum Átta handteknir vegna fíkniefnaræktunnar Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða Strætó og sláttutraktor lentu saman Enginn handtekinn en áfram áætlað að sömu aðilar hafi verið að verki Gönguljósin á Miklubraut: Bráðalausn eða bið eftir stokknum? Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík í aðdraganda almyrkva Sýknuð af kröfum Vestmannaeyjabæjar Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Forseti tekur sæti í ráðgjafanefnd um gervigreind Beinbrot og minniháttar áverkar í rútuslysi Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Rútuslys, umferðarhnútar og afbókanir í almyrkva Matthías kominn á áfangaheimili Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Kona mannsins sem lést þungt haldin Eina tilboðinu í ráðhúströppurnar hafnað og verkið boðið út að nýju Sjá meira