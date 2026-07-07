Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Freyja Þórisdóttir skrifar 7. júlí 2026 10:41 Meira að segja reyndustu lögreglumenn áttu mjög erfitt með þá sjón sem blasti við þeim á vettvangi morðsins. Getty Móðir fjögurra ára gamals drengs sem fannst látinn í bænum Wyong í suðvesturhluta Ástralíu á laugardag, þann 4. júlí, hefur verið úrskurðuð í gæsluvarðhald og ákærð fyrir morðið á syni sínum. Lögregla rannsakar nú hvort mannát hafi átt sér stað í tengslum við atvikið en barnaverndaryfirvöld í fylkinu hafa einnig hafið sjálfstæða rannsókn vegna tilkynninga sem þeim bárust fyrir andlátið. Barnaverndaryfirvöld í fylkinu fengu fjölda tilkynninga um að drengurinn sætti illri meðferð en síðasta tilkynningin barst þeim fyrir átján mánuðum, er breski fréttamiðillinn The Guardian greinir frá. Þar kemur einnig fram að ráðherra samfélags- og fjölskyldumála í fylkinu Nýja Suður-Wales, Kate Washington, hafi tilkynnt að sérrannsókn yrði hafin vegna málsins. Jafnframt fékkst staðfest að fólk á vegum ráðuneytisins hafði haft samband við fjölskylduna áður. Sydney er höfuðborg fylkisins sem Wyong, bærinn þar sem morðið var framið, er í.Vísir/Aðsend Móðir drengsins, sem er ónafngreindur, var úrskurðuð í gæsluvarðhald og ákærð fyrir morð á sunnudag. Í staðarmiðlum segir frá því að lögregla hafi hraðað sér á heimilið í Wyong eftir að 31 árs gömul kona gaf sig fram á lögreglustöðinni í bænum á laugardag. Lík barnsins fannst með verulega áverka á handleggjum inni á heimilinu. Haft er eftir lögreglustjóra í umdæminu, Chad Gillies, að lögregla og sjúkraflutningamenn hefðu staðið frammi fyrir „einstaklega átakanlegri sjón,“ jafnvel fyrir reyndustu lögreglumenn. Tóku sýni úr munni móðurinnar Í umfjöllun ástralska fjölmiðilsins ABC kemur fram að heimildarmenn innan lögreglunnar hafi staðfest að mannát verði meðal þess sem rannsókn þeirra snerti á í tengslum við morðið. Þá kemur einnig fram í frétt þeirra að samkvæmt dómskjölum hafi lögregla fengið bráðabirgðadómúrskurð til að framkvæma réttarrannsókn á munni konunnar áður en hún var ákærð. Úrskurðurinn hafi heimilað lögreglu að taka sýni úr munni konunnar og heimilað henni einnig að taka sýni af nöglum konunnar. Getað gert meira til að vernda drenginn Mikil umræða hefur skapast á svæðinu þess efnis að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir morðið með því að grípa fyrr inn í, sérstaklega í ljósi þess að fjölmargar tilkynningar bárust barnaverndaryfirvöldum. Þá er haft eftir Washington í frétt Guardian að málið væri „mjög flókið“ þegar hún var spurð hvort það hefði verið viðeigandi að barnið hefði verið áfram í umsjá móður sinnar eftir að tilkynningar bárust um öryggi þess. Washington sagði að þessi spurning, ásamt meintri fíkniefnaneyslu og geðheilbrigðisvanda móðurinnar, yrði hluti af rannsókninni. „Rannsóknin mun skoða fyrri samskipti ráðuneytisins við fjölskylduna, hvers vegna barnið bjó hjá móðurinni, hvort ákvarðanir og aðgerðir ráðuneytisins hafi verið viðeigandi og hvort ráðuneytið hefði getað gert meira til að vernda þetta barn,“ er haft eftir Washington. Ástralía Lögreglumál Ofbeldi gegn börnum Börn og uppeldi Dómsmál Barnavernd Mest lesið Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Innlent Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Erlent Fleiri fréttir NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Sjá meira