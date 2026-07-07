Dró sambýliskonu sína eftir jörðinni og beitti ítrekað ofbeldi Jón Þór Stefánsson skrifar 7. júlí 2026 13:49 Héraðsdómur Vesturlands dæmdi í málinu. Vísir/Vilhelm Héraðsdómur Vesturlands dæmdi í gær karlmann í eins árs fangesli fyrir brot í nánu sambandi, en hann beitti sambýliskonu sína ofbeldi frá því í nóvember í fyrra þangað til í mars á þessu ári. Með brotum sínum var maðurinn sagður hafa endurtekið og á alvarlegan hátt ógnað lífi, heilsu og velferð konunnar. Í fyrsta lagi var manninum gefið að sök að hafa slegið ítrekað í andlit konunnar utandyra. Svo hafi hann sparkað í hana, tekið hana hálstaki, kastað í jörðina, og svo dregið hana eftir jörðinni. Fyrir vikið hlaut konan ýmsa áverka og varð fyrir mikilli geðshræringu. Maðurinn réðst síðan á konuna í lok janúar síðastliðins á heimili þeirra með því að taka harkalega undir kjálka hennar og háls og kreista, auk þess að slá hana í höfuðið, með þeim afleiðingum að hún hlaut mar á hálsi og áverka á höfði. Í þriðja skiptið sló hann konuna með flötum lófa í andlitið, tók um höfuð hennarog þrýsti því upp að hörðu yfirborði með þeim afleiðingum að hún rak höfuðið í oghlaut áverka, auk þess sem hann tók hana hálstaki. Fyrir vikið hlaut konan kúlu á enni, sár á nefi, gat og blæðingu á hægri hljóðhimnu, gripför á hálsi og marbletti víðs vegar um líkamann. Auk þess var maðurinn ákærður fyrir umferðarlagabrot. Hann játaði sök. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að hann hefur áður hlotið dóm, þriggja ára fangelsi frá Landsrétti. Líkt og áður segir hlaut hann eins árs fangelsisdóm. Þá er honum gert að greiða konunni 4,4 milljónir króna í bætur og 2,7 milljónir í málskostnað. Dómsmál Heimilisofbeldi Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent Fleiri fréttir „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Átök í hvalveiðiumræðunni og fælingarmáttur lögregluaðgerða Þrjú sveitarfélög á þremur kjörtímabilum „Þetta er eins og á tónlistarhátíð“ Kristrún og Þorgerður á NATO-fundinum í Ankara Brúnni lokað eftir að steypubíll hafnaði í Þjórsá Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Handtekinn vegna líkamsárásar Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Gul viðvörun á Suðurlandi á morgun „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ „Enginn búið til fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en ég“ Uppljóstrað um kínverskt glæpanet og Kristján Loftsson mætir í beina útsendingu Húsfyllir á stofnfundi hjá Áfram Ísland Fræða almenning í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar Leitar enn hunds sem týndist fyrir 38 árum Átta handteknir vegna fíkniefnaræktunnar Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða Strætó og sláttutraktor lentu saman Enginn handtekinn en áfram áætlað að sömu aðilar hafi verið að verki Sjá meira