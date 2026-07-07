Innlent

Dró sam­býlis­konu sína eftir jörðinni og beitti í­trekað of­beldi

Jón Þór Stefánsson skrifar
Héraðsdómur Vesturlands dæmdi í málinu.
Héraðsdómur Vesturlands dæmdi í málinu. Vísir/Vilhelm

Héraðsdómur Vesturlands dæmdi í gær karlmann í eins árs fangesli fyrir brot í nánu sambandi, en hann beitti sambýliskonu sína ofbeldi frá því í nóvember í fyrra þangað til í mars á þessu ári.

Með brotum sínum var maðurinn sagður hafa endurtekið og á alvarlegan hátt ógnað lífi, heilsu og velferð konunnar.

Í fyrsta lagi var manninum gefið að sök að hafa slegið ítrekað í andlit konunnar utandyra. Svo hafi hann sparkað í hana, tekið hana hálstaki, kastað í jörðina, og svo dregið hana eftir jörðinni. Fyrir vikið hlaut konan ýmsa áverka og varð fyrir mikilli geðshræringu.

Maðurinn réðst síðan á konuna í lok janúar síðastliðins á heimili þeirra með því að taka harkalega undir kjálka hennar og háls og kreista, auk þess að slá hana í höfuðið, með þeim afleiðingum að hún hlaut mar á hálsi og áverka á höfði.

Í þriðja skiptið sló hann konuna með flötum lófa í andlitið, tók um höfuð hennar

og þrýsti því upp að hörðu yfirborði með þeim afleiðingum að hún rak höfuðið í og

hlaut áverka, auk þess sem hann tók hana hálstaki. Fyrir vikið hlaut konan kúlu á enni, sár á nefi, gat og blæðingu á hægri hljóðhimnu, gripför á hálsi og marbletti víðs vegar um líkamann.

Auk þess var maðurinn ákærður fyrir umferðarlagabrot.

Hann játaði sök. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að hann hefur áður hlotið dóm, þriggja ára fangelsi frá Landsrétti.

Líkt og áður segir hlaut hann eins árs fangelsisdóm. Þá er honum gert að greiða konunni 4,4 milljónir króna í bætur og 2,7 milljónir í málskostnað.

Dómsmál Heimilisofbeldi

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