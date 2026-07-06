Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók fimm vændiskaupendur í júní í tengslum við alþjóðlegar lögregluaðgerðir gegn vændismansali. Málið tengist að hluta kínversku glæpaneti og lögregla segir að kínverskar konur séu gerðar út hér á landi fyrir um tuttugu þúsund krónur á hálftíma.
Um fátt hefur verið deilt harðar en hvalveiðar það sem af er sumri. Við ræðum við Kristján Loftsson eiganda Hvals hf. um umdeilda upplýsingagjöf MAST sem hann segir hafa stefnt áhöfn í voða og margt fleira.
Á að bíða til ársins 2038 eftir lausn á gönguljósunum á Miklubraut? Margir spyrja hvers vegna ekki megi setja tímabundna göngubrú yfir götuna líkt og gert var yfir Sæbraut.
Rússar létu sprengjum rigna yfir Úkraínu í nótt í aðdraganda leiðtogafundar NATÓ sem er á dagskrá í Ankara á morgun. Í kvöldfréttum förum við yfir atburði liðinnar nætur þar sem 21 lést.
Ólíklegasta fólk er samherjar í nýstofnaðri hreyfingu gegn aðild Íslands að ESB. Hreyfingin kallast Áfram Ísland. Við kynnum okkur málið í beinni.
Óvissa ríkir um starfsemi Sjúkrahússins á Akureyri á Kristnesspítala eftir að mygla greindist. Velunnari spítalans segir stöðuna sorglega.
Í sportinu heyrum við í frændum okkar Norðmönnum sem fagna sigri á Brasilíu á HM líkt og um þjóðhátíð sé að ræða. Þá rýnum við í leik Englands og Mexíkó.
Þetta og margt fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu 18.30.