Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar, sótti stofnfund samtakanna Áfram Ísland í gær. Bæði félög munu tala fyrir málstað nei-sinna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB. Haraldur fagnar stofnun samtakanna: „Þetta er algjörlega dásamlegt, bestu tíðindi vikunnar.“
Haraldur segir að á fundinum hafi mátt finna margt fólk úr Heimssýn. Fram kom í máli Halldórs Benjamíns Þorbergssonar, fundarstjóra stofnfundarins, að samtökin myndu vera regnhlífarsamtök á nei-hliðinni. Fréttastofa bar ummælin undir Harald.
„Nei, það er ekkert félag undir neinu öðru, hann tekur bara svona til orða.“
Heimssýn hefur barist gegn Evrópusambandsaðild frá árinu 2002 og á sér því djúpar rætur. Haraldur setur sig síður en svo á móti stofnun hins nýja Áfram Ísland.
„Það er mikill styrkur að fá svona félag til viðbótar.“
Haraldur segir að fólk úr fleiri samtökum á nei-hliðinni, líkt og Til vinstri við ESB, hafi líka mætt á fundinn. Hann ber upp skemmtilega myndlíkingu fyrir úrval samtaka nei-megin í umræðunni:
„Þetta er eins og á tónlistarhátíð, það eru tíu hljómsveitir sem spila, og auðvitað eru menn að bera saman hljómsveitirnar og svona, en það er allt í góðu, og ef einhver hljómsveit vill spila öðruvísi en hinar þá gerir hún það. Það er auðvitað alltaf einhver munur á svona félögum en við sjáum hvernig það þróast næstu vikur.“
Haraldur greinir frá því að samstarf félaganna sé náið.
„Þessi félög hittast alltaf einu sinni í viku. Það er spjallað um hvað á að gera og ef það eru sameiginlegir fletir þá er unnið saman. Síðan eru auðvitað allir að tala við alla símleiðis, það er svoleiðis.“
Haraldur segir að nú sé baráttan virkilega farin af stað. Á fundum Heimssýnar fram til þessa hafi þau séð milli hundrað og hundrað og fimmtíu manns mæta en á fundinum í gær hafi fjöldinn slagað upp í þúsund.
„Það koma þarna margir nýir inn, það er ljóst. Þessir fundir undanfarnar vikur, það mæta kannski hundrað tvö hundruð manns, ákveðinn harður kjarni, en nú er boðskapurinn orðinn þannig að þetta nær til stærri hóps. Það er stígandi í þessari baráttu.“
Haraldur segir stemninguna góða og allir berjist fyrir málstaðnum af heilli hugsjón. Ef til þess kæmi að landið gengi í ESB væri ákvörðunin óafturkræf.
„Ekkert annað í pólitík hefur skipt jafn miklu máli, við tökum þetta ekkert aftur.“
Málið sé hreinlega fordæmalaust.
„Við rifumst mikið um hermálið, við getum rifist um hvalveiðar og alls konar en þarna erum við að tala um gjörning sem er gríðarstór. Menn eiga ekki að flana að neinu í því sambandi. Þetta er auðvitað stórt skref í átt frá lýðræði, að framselja vald til útlanda. Það er það sem allir þarna hafa áhyggjur af.“