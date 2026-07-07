Innlent

Á­tök í hvalveiðiumræðunni og fælingarmáttur lögregluaðgerða

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf.

Tónlistarmaðurinn, rithöfundurinn og myndlistarmaðurinn Megas er látinn, áttatíu og eins árs að aldri. Megas var einn áhrifamesti tónlistar- og kvæðamaður íslensks samtíma og hafa verk hans markað djúp spor í sögu þjóðarinnar.

Forstjóri Matvælastofnunnar sakar forstjóra Hvals um að afvegaleiða umræðuna með persónulegum árásum. Hún segir ummælin dæma sig sjálf og tekur fram að það hafi ekki áhrif á sig þó að námsferill hennar sé dreginn í svaðið.

Þeir fimmtíu vændiskaupendur sem lögregla náði á mynd í júní eru aðeins dropi í hafið, að sögn teymisstjóra Bjarkarhlíðar. Hún segir að aðgerðir sem þessar hafi mikinn fælingarmátt gagnvart kaupendum.

Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins í Ankara fer fram í skugga mannskæðra árása Rússa á Kænugarð. Sérfræðingur í varnar- og öryggismálum segir ljóst að Nató muni staðfesta áframhaldandi stuðning við Úkraínu.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 7. júlí 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið