Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Kjartan Kjartansson skrifar 6. júlí 2026 14:59 Komugjald í heilsugæslu verður þúsund krónur í stað fimm hundruð áður frá 1. ágúst. Myndin er úr safni. Vísir/Egill Almennt komugjald í heilsugæslu verður tvöfalt hærra en áður í næsta mánuði og innheimt verður komugjald fyrir sjúkraþjálfun í byrjun september. Gjöldin eiga meðal annars að mæta miklum útgjaldaauka ríksins eftir samning sem var gerður við sjúkraþjálfara. Komugjöld í heilsugæslu, sálfræðiþjónustu, leghálsskimanir og röntgenmyndatöku af brjóstum vegna krabbameinsleitar hækka úr 500 krónum í þúsund krónur 1. ágúst. Aldraðir, börn og öryrkjar greiða áfram ekkert komugjald í heilsugæslu. Þá hækkar komugjald í síðdegisvakt heilsugæslu úr 3.100 krónum í 3.500 krónur. Innheimt verður komugjald fyrir þjónustu í sjúkrabíl á vettvangi sem lýtur sömu reglum og gjöld í heilsugæslu. „Dæmi um slík tilvik eru sjúkrabílar sem staðsettir eru í Öræfum vegna fjarlægðar til næstu heilsugæslu og á tilfallandi útihátíðum. Gjaldið á ekki við þegar sjúkrabíll er kallaður til, en gjald vegna sjúkraflutnings verður óbreytt,“ segir í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins. Borga alltaf gjaldið við komu til sjúkraþjálfara Mánuði síðar, 1. september, verða tekin upp ný komugjöld í ýmsa þjálfun, þar á meðal sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun. Almennt komugjald verður 1.500 krónur en þúsund krónur fyrir aldraða og fimm hundruð fyrir öryrkja. Yngri en átján ára greiða ekki komugjald. Komugjaldið verður ótengt greiðsluþátttökukerfi heilbrigðisþjónustu og því alltaf það sama, óháð fjölda koma. Ekki hækkað vegna verðlagsþróunar í átján ár Ráðuneytið rökstyður hækkanir komugjalda í heilsugæslu með því að þau hafi ekki verið uppfærð vegna verðlags í átján ár. Gjöldin hafi lækkað í krónum talið. Varðandi sjúkraþjálfun segir ráðuneytið að útgjöld vegna hennar hafi aukist hratt og umfram áætlanir frá því að Sjúkratryggingar skrifuðu undir samning við Félag sjúkraþjálfara í maí árið 2024. Nú stefni í 3,4 milljarða króna halla á fjárlögum vegna sjúkraþjálfunar ef ekkert verði að gert. „Skýringar eru einkum þær að magn þjónustunnar hefur aukist mun meira en forsendur samningsins gerðu ráð fyrir, eða sem nemur um 7% umfram forsendur,“ segir í tilkynningunni. Skattar, tollar og gjöld Heilbrigðismál Heilsugæsla Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Innlent Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Innlent Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Innlent Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík í aðdraganda almyrkva Innlent Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Erlent Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Erlent Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Innlent Gönguljósin á Miklubraut: Bráðalausn eða bið eftir stokknum? Innlent Fleiri fréttir Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða Strætó og sláttutraktor lentu saman Enginn handtekinn en áfram áætlað að sömu aðilar hafi verið að verki Gönguljósin á Miklubraut: Bráðalausn eða bið eftir stokknum? Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík í aðdraganda almyrkva Sýknuð af kröfum Vestmannaeyjabæjar Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Forseti tekur sæti í ráðgjafanefnd um gervigreind Beinbrot og minniháttar áverkar í rútuslysi Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Rútuslys, umferðarhnútar og afbókanir í almyrkva Matthías kominn á áfangaheimili Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Kona mannsins sem lést þungt haldin Eina tilboðinu í ráðhúströppurnar hafnað og verkið boðið út að nýju Ráðin forstöðumaður Heyrnar- og talmeinastöðvar Viðbragðsáætlun virkjuð vegna fjarskiptaleysis á Sjúkrahúsinu á Akureyri Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Kölluð til vegna æsts húsráðanda í Hafnarfirði að horfa á leik á HM Björguðu lambinu sem vildi ært komast til frænda sinna Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Ósamræmi einkunna: „Við verðum að horfast í augu við það“ Nám í dýralækningum í fyrsta sinn í boði hérlendis Hamagangur meirihlutans minni á norsku Exit-þættina Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti „Við erum sáttir“: Gönguhóparnir stóðu fyrir sínu Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Töluvert um sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið Sjá meira