Innlent

Hækka gjald fyrir heilsu­gæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkra­þjálfun

Kjartan Kjartansson skrifar
Komugjald í heilsugæslu verður þúsund krónur í stað fimm hundruð áður frá 1. ágúst. Myndin er úr safni.
Komugjald í heilsugæslu verður þúsund krónur í stað fimm hundruð áður frá 1. ágúst. Myndin er úr safni. Vísir/Egill

Almennt komugjald í heilsugæslu verður tvöfalt hærra en áður í næsta mánuði og innheimt verður komugjald fyrir sjúkraþjálfun í byrjun september. Gjöldin eiga meðal annars að mæta miklum útgjaldaauka ríksins eftir samning sem var gerður við sjúkraþjálfara.

Komugjöld í heilsugæslu, sálfræðiþjónustu, leghálsskimanir og röntgenmyndatöku af brjóstum vegna krabbameinsleitar hækka úr 500 krónum í þúsund krónur 1. ágúst. Aldraðir, börn og öryrkjar greiða áfram ekkert komugjald í heilsugæslu.

Þá hækkar komugjald í síðdegisvakt heilsugæslu úr 3.100 krónum í 3.500 krónur. Innheimt verður komugjald fyrir þjónustu í sjúkrabíl á vettvangi sem lýtur sömu reglum og gjöld í heilsugæslu.

„Dæmi um slík tilvik eru sjúkrabílar sem staðsettir eru í Öræfum vegna fjarlægðar til næstu heilsugæslu og á tilfallandi útihátíðum. Gjaldið á ekki við þegar sjúkrabíll er kallaður til, en gjald vegna sjúkraflutnings verður óbreytt,“ segir í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins.

Borga alltaf gjaldið við komu til sjúkraþjálfara

Mánuði síðar, 1. september, verða tekin upp ný komugjöld í ýmsa þjálfun, þar á meðal sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun. Almennt komugjald verður 1.500 krónur en þúsund krónur fyrir aldraða og fimm hundruð fyrir öryrkja. Yngri en átján ára greiða ekki komugjald.

Komugjaldið verður ótengt greiðsluþátttökukerfi heilbrigðisþjónustu og því alltaf það sama, óháð fjölda koma.

Ekki hækkað vegna verðlagsþróunar í átján ár

Ráðuneytið rökstyður hækkanir komugjalda í heilsugæslu með því að þau hafi ekki verið uppfærð vegna verðlags í átján ár. Gjöldin hafi lækkað í krónum talið.

Varðandi sjúkraþjálfun segir ráðuneytið að útgjöld vegna hennar hafi aukist hratt og umfram áætlanir frá því að Sjúkratryggingar skrifuðu undir samning við Félag sjúkraþjálfara í maí árið 2024. Nú stefni í 3,4 milljarða króna halla á fjárlögum vegna sjúkraþjálfunar ef ekkert verði að gert.

„Skýringar eru einkum þær að magn þjónustunnar hefur aukist mun meira en forsendur samningsins gerðu ráð fyrir, eða sem nemur um 7% umfram forsendur,“ segir í tilkynningunni.

Skattar, tollar og gjöld Heilbrigðismál Heilsugæsla Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið