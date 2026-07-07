Innlent

Brúnni lokað eftir að steypubíll hafnaði í Þjórs­á

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Aðgerðir til að ná bílnum úr ánni hefjast í hádeginu.
Aðgerðir til að ná bílnum úr ánni hefjast í hádeginu. Vegagerðin

Brúin yfir Þjórsá á Þjórsárdalsvegi verður lokuð næstu daga vegna skemmda á brúarhandriði. Umferðaróhapp varð á brúnni í gærkvöldi.

Í tilkynningu Vegagerðarinnar á Facebook segir að vegna skemdana verði brúin lokuð í nokkra daga en allt kapp sé lagt á að ljúka viðgerðum sem fyrst.

Handriðið er illa farið.Vegagerðin

Í gærkvöldi hafnaði steypubíll úti í Þjórsá eftir umferðaróhapp á brúnni. Ökumaður bílsins var einn um borð og komst hann upp á hlið bílsins sem lá á hliðinni úti í ánni. Sigmaður þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar seig niður til ökumannsins og var hann hífður upp í þyrluna.

Steypubíllinn er enn í ánni en samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi hefjast aðgerðir til að fjarlægja hann um hádegi.

Vegagerðin bendir ökumönnum sem eiga leið um Þjórsárdalsveg á hjáleið um Landveg til að komast í Landmannalaugar, inn í Veiðivötn eða á Sprengidalsleið.

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