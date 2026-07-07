Brúnni lokað eftir að steypubíll hafnaði í Þjórsá Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. júlí 2026 10:05 Aðgerðir til að ná bílnum úr ánni hefjast í hádeginu. Vegagerðin Brúin yfir Þjórsá á Þjórsárdalsvegi verður lokuð næstu daga vegna skemmda á brúarhandriði. Umferðaróhapp varð á brúnni í gærkvöldi. Í tilkynningu Vegagerðarinnar á Facebook segir að vegna skemdana verði brúin lokuð í nokkra daga en allt kapp sé lagt á að ljúka viðgerðum sem fyrst. Handriðið er illa farið.Vegagerðin Í gærkvöldi hafnaði steypubíll úti í Þjórsá eftir umferðaróhapp á brúnni. Ökumaður bílsins var einn um borð og komst hann upp á hlið bílsins sem lá á hliðinni úti í ánni. Sigmaður þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar seig niður til ökumannsins og var hann hífður upp í þyrluna. Steypubíllinn er enn í ánni en samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi hefjast aðgerðir til að fjarlægja hann um hádegi. Vegagerðin bendir ökumönnum sem eiga leið um Þjórsárdalsveg á hjáleið um Landveg til að komast í Landmannalaugar, inn í Veiðivötn eða á Sprengidalsleið. Landhelgisgæslan Samgönguslys Lögreglumál Mest lesið Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Innlent Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Erlent Fleiri fréttir Kristrún og Þorgerður á NATO-fundinum í Ankara Brúnni lokað eftir að steypubíll hafnaði í Þjórsá Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Handtekinn vegna líkamsárásar Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Gul viðvörun á Suðurlandi á morgun „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ „Enginn búið til fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en ég“ Uppljóstrað um kínverskt glæpanet og Kristján Loftsson mætir í beina útsendingu Húsfyllir á stofnfundi hjá Áfram Ísland Fræða almenning í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar Leitar enn hunds sem týndist fyrir 38 árum Átta handteknir vegna fíkniefnaræktunnar Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða Strætó og sláttutraktor lentu saman Enginn handtekinn en áfram áætlað að sömu aðilar hafi verið að verki Gönguljósin á Miklubraut: Bráðalausn eða bið eftir stokknum? Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík í aðdraganda almyrkva Sýknuð af kröfum Vestmannaeyjabæjar Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Forseti tekur sæti í ráðgjafanefnd um gervigreind Beinbrot og minniháttar áverkar í rútuslysi Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Rútuslys, umferðarhnútar og afbókanir í almyrkva Matthías kominn á áfangaheimili Sex slasaðir í rútuslysi í Suðursveit Kona mannsins sem lést þungt haldin Eina tilboðinu í ráðhúströppurnar hafnað og verkið boðið út að nýju Sjá meira