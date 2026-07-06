Innlent

Átta hand­teknir vegna fíkniefnaræktunnar

Jón Þór Stefánsson skrifar
Húsleit var gerð nú síðdegis þar sem talsvert af kannabis fannst. Myndin er úr safni.
Húsleit var gerð nú síðdegis þar sem talsvert af kannabis fannst. Myndin er úr safni.

Átta hafa verið handteknir og yfirheyrðir vegna rannsóknar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á kannabisræktun.

Þrjár slíkar ræktanir voru stöðvaðar á mismunandi stöðum á suðvesturhorni landsins nýlega. Þær eru sagðar hafa verið umfangsmiklar.

Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglu.

„Lögregla hefur framkvæmt átta húsleitir í tengslum við rannsóknina og lagt hefur verið hald á tæplega 800 kannabisplöntur, ásamt nokkru magni annarra fíkniefna, fjármuna og búnað til ræktunar. Ræktanirnar voru nokkuð stórar og er það mat lögreglu að í öllum tilvikunum hafi efnin verið ætluð til sölu og dreifingar. Átta manns hafa verið handtekin og yfirheyrð í þágu rannsóknarinnar sem miðar vel. Embættið naut aðstoðar lögreglunnar á Suðurnesjum og lögreglunnar á Suðurlandi við aðgerðir í málinu,“ segir í tilkynningunni.

Þar segir jafnframt að ekki verði veittar frekari upplýsingar veittar að svo stöddu.

Lögreglumál Fíkniefnabrot

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