Átta hafa verið handteknir og yfirheyrðir vegna rannsóknar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á kannabisræktun.
Þrjár slíkar ræktanir voru stöðvaðar á mismunandi stöðum á suðvesturhorni landsins nýlega. Þær eru sagðar hafa verið umfangsmiklar.
Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglu.
„Lögregla hefur framkvæmt átta húsleitir í tengslum við rannsóknina og lagt hefur verið hald á tæplega 800 kannabisplöntur, ásamt nokkru magni annarra fíkniefna, fjármuna og búnað til ræktunar. Ræktanirnar voru nokkuð stórar og er það mat lögreglu að í öllum tilvikunum hafi efnin verið ætluð til sölu og dreifingar. Átta manns hafa verið handtekin og yfirheyrð í þágu rannsóknarinnar sem miðar vel. Embættið naut aðstoðar lögreglunnar á Suðurnesjum og lögreglunnar á Suðurlandi við aðgerðir í málinu,“ segir í tilkynningunni.
Þar segir jafnframt að ekki verði veittar frekari upplýsingar veittar að svo stöddu.