Flugvél af gerðinni Douglas DC 6B er núna á leiðinni til Reykjavíkur frá Salzburg í Austurríki. Áætlað er að hún lendi á Reykjavíkurflugvelli um hálfþrjúleytið í dag og verði yfir nótt. Flugáhugamenn fá með komu hennar fágætt tækifæri til að sjá með eigin augum flugvél sem markaði djúp spor í flugsögu Íslendinga.
Flugvélar þessarar gerðar voru uppistaðan í millilandaflugi íslensku flugfélaganna, bæði Loftleiða og Flugfélags Íslands, á árunum fyrir 1960 og þar til þotuöldin gekk í garð.
Þær lögðu grunninn að mestu velgengnisárum Loftleiða og gerðu Norður-Atlantshafsflug félagsins að raunhæfum valkosti í alþjóðlegri samkeppni á flugleiðum milli Evrópu og Ameríku, allt þar til Rolls Royce-vélarnar, eða monsarnir, leystu þær af hólmi. Síðar þjónuðu þær meðal annars í Biafra-hjálparflugi sem þjóðkirkjur Norðurlandanna stóð fyrir í samstarfi við Loftleiðamenn.
Fraktflugfélagið Iscargo gerði slíkar vélar út frá Reykjavíkurflugvelli á árunum 1972 til 1982. Jafnan þótti mikið ævintýri að sjá þær lenda og taka á loft.
Flugvélin sem er væntanleg er á leið til Bandaríkjanna á Oshkosh-flugsýninguna og fleiri sýningar. Hún er á vegum félagsins The Flying Bulls, sem sérhæfir sig í varðveislu gamalla og sögufrægra flugvéla. DC 6B-flugvélin var smíðuð árið 1958 fyrir júgóslavneska ríkisflugfélagið JAT. Hún var með lúxusinnréttingu og þjónaði sem þjóðhöfðingaflugvél fyrir Josip Broz Tito. Tito seldi hana síðan þjóðhöfðingja Zambiu, Kenneth Kaunda.
Tvær aðrar gamlar flugvélar lentu einnig í Reykjavík í gær, Lockheed P-38 Lightning frá árinu 1944, einnig á vegum The Flying Red Bulls, sem og önnur stríðsáravél af gerðinni Douglas A26 invader, en sú er í eigu einkaaðila. Þær héldu báðar á brott í morgun, einnig á leið á flugsýningar vestanhafs.
Flugtök Iscargo-sexanna frá Reykjavíkurflugvelli þóttu svo spennandi að starfsmenn Flugmálastjórnar flykktust jafnan upp í flugturn til að fylgjast með. Flugbrautirnar voru í stysta lagi fyrir fullhlaðna sexu auk þess sem hún klifraði hægt.
Þorvaldur Guðmundsson athafnamaður, oftast kenndur við Síld og fisk, reyndist örlagavaldur í rekstri Loftleiða árið 1959. Grétar Br. Kristjánsson, sonur þáverandi stjórnarformanns Loftleiða, Kristjáns Guðlaugssonar, segir að Þorvaldur hafi sem stjórnarformaður Verzlunarsparisjóðsins, síðar Verslunarbankans, tryggt nauðsynleg lán til að Loftleiðir gætu keypt Douglas DC 6B-flugvélarnar sem urðu grunnurinn að velgengni flugfélagsins.
Loftleiðabyggingarnar á Reykjavíkurflugvelli eru helsta táknmynd þess peningaflæðis sem fylgdi sókn Íslendinga inn á alþjóðlegan flugmarkað á árunum milli 1960 og ‘70 og gerði flugið að einum þýðingarmesta þætti efnahagslífsins.
Velgengni Loftleiða í Norður-Atlantshafsfluginu hófst fyrir alvöru með DC 6B-flugvélum. Það voru hins vegar Rolls Royce 400-skrúfuþoturnar, CL-44, eða monsarnir, sem gerðu Loftleiðir að stórveldi í íslensku efnahagslífi.