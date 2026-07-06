Leitar enn hunds sem týndist fyrir 38 árum

Eigandi hunds sem fannst dauður við Langjökul á dögunum er enn ófundinn. Fjölmargir hafa þegar sett sig í samband við sjálfboðaliðasamtökin Dýrfinnu. Meðal þess sem þeim hefur borist var ábending um hund sem týndist fyrir tæpum fjörutíu árum. Hann var ekki með eins litaða ól og sá sem fannst og er því útilokað að um sama hund sé að ræða.
Þetta kom fram í samtali Eyglóar Önnu Ottesen við blaðamann Vísis en hún er ein þeirra sem eru í Dýrfinnu-teyminu en sjálfboðaliðasamtökin voru stofnuð árið 2022. Samtökin aðstoða við leit að týndum dýrum en auglýst var eftir eiganda hundsins í færslu á Facebook-síðu þeirra fyrir helgi.
„Við erum í rauninni bara að bíða eftir því að við fáum réttu lýsinguna á ólinni,“ segir hún og bætir við að það hafi margir sett sig í samband við þau en að elsta tilkynningin um týndan hund sem þeim var bent á hafi verið þrjátíu og átta ára gömul.
Í Facebook-færslunni sagði að líkaminn væri það langt kominn í niðurbrotsferlinu að hvorki væri hægt að segja til um tegund né lit á feldi með vissu en að áætlað væri að hundurinn væri af meðalstærð.
„Þetta er ekki á svona fjölförnum stað en það var einhver sem rambaði á þetta,“ segir Eygló og bætir við að þau geti með engu móti áætlað hvenær hundurinn fór undan ísnum.
Þau hjá Dýrfinnu hafa þegar athugað með sleðahundafyrirtæki sem heldur úti ferðum þarna á svæðinu yfir veturinn en hundurinn er ekki frá því. Þau hafa líka náð tali af íbúum nærliggjandi bæja og eru engu nær.
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