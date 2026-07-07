NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Kjartan Kjartansson skrifar 7. júlí 2026 09:45 Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, með Donald Trump í Hvíta húsinu. Vísir/EPA Framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins segir að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi haft á réttu að standa í gagnrýni sinni á evrópsk bandalagsríki og með því að ráðast á Íran. Hann segir að sér líki vel við forsetann. Mark Rutte, fyrrverandi forsætisráðherra Hollands og núverandi framkvæmdastjóri NATO, hefur gengið lengra en flestir aðrir evrópskir leiðtogar í að beita smjaðri til þess að friðþægja Trump. Frægt var þannig þegar hann kallaði Trump „pabba“ sem hefði agað ódæla evrópska bandamenn. Enn eys Rutte Trump lofi í aðdraganda leiðtogafundar bandalagsins sem hefst í Tyrklandi í dag. Í viðtali við evrópska blaðið Politico segir hann að það hafi verið rétt hjá Trump að þrýsta á Evrópuríki að verja meira fé til varnarmála. „Mér líkar einfaldlega við manninn. Mér finnst það frábærar fréttir sem hann er að gera fyrir NATO,“ segir Rutte um Trump sem hefur dregið verulega úr áherslu Bandaríkjanna á varnir Evrópu og hótað að taka Grænland með hervaldi. Evrópuríki hafa aukið verulega varnarútgjöld sín undanfarið í skugga innrásarstríðs Vladímírs Pútín Rússlandsforseta í Úkraínu og ítrekaðra skemmdarverka og upplýsingahernaðar hans gegn Evrópu. Búist er við að mörg ríki greini frá stórum vopnakaupum og auknum framlögum á meðan á leiðtogafundinum stendur. „Trump forseta er í raun að takast það sem bandarískir forseta hafa reynt frá tíma Eisenhower sem er að jafna varnarútgjöld á milli Bandaríkjanna og Evrópu,“ segir Rutte. Evrópa hafi leikið lykilhlutverk í árásum á Íran Þá segir framkvæmdastjórinn að þó að Trump hafi gramist sum Evrópuríki, sérstaklega Spánn, neituðu að aðstoða við árásir á Íran þá hafi þau leikið lykilhlutverk þar. „Bandaríkin hefðu líklega ekki getað staðið að Sögulegri heift [bandarískt heiti á aðgerðunum gegn Íran] án þess að nota Evrópu sem stökkbretti til þess að sýna mátt sinn og megin,“ segir Rutte og bendir á að Rúmenar hafi lokað stærsta borgaralega flugvelli sínum til þess að gera bandarískum herflugvélum kleift að lenda og taka á loft. NATO Holland Donald Trump Bandaríkin Tyrkland Mest lesið Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Innlent Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Erlent Fleiri fréttir NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Sjá meira