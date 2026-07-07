Erlent

NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt

Kjartan Kjartansson skrifar
Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, með Donald Trump í Hvíta húsinu.
Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, með Donald Trump í Hvíta húsinu. Vísir/EPA

Framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins segir að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi haft á réttu að standa í gagnrýni sinni á evrópsk bandalagsríki og með því að ráðast á Íran. Hann segir að sér líki vel við forsetann.

Mark Rutte, fyrrverandi forsætisráðherra Hollands og núverandi framkvæmdastjóri NATO, hefur gengið lengra en flestir aðrir evrópskir leiðtogar í að beita smjaðri til þess að friðþægja Trump. Frægt var þannig þegar hann kallaði Trump „pabba“ sem hefði agað ódæla evrópska bandamenn.

Enn eys Rutte Trump lofi í aðdraganda leiðtogafundar bandalagsins sem hefst í Tyrklandi í dag. Í viðtali við evrópska blaðið Politico segir hann að það hafi verið rétt hjá Trump að þrýsta á Evrópuríki að verja meira fé til varnarmála.

„Mér líkar einfaldlega við manninn. Mér finnst það frábærar fréttir sem hann er að gera fyrir NATO,“ segir Rutte um Trump sem hefur dregið verulega úr áherslu Bandaríkjanna á varnir Evrópu og hótað að taka Grænland með hervaldi.

Evrópuríki hafa aukið verulega varnarútgjöld sín undanfarið í skugga innrásarstríðs Vladímírs Pútín Rússlandsforseta í Úkraínu og ítrekaðra skemmdarverka og upplýsingahernaðar hans gegn Evrópu. Búist er við að mörg ríki greini frá stórum vopnakaupum og auknum framlögum á meðan á leiðtogafundinum stendur.

„Trump forseta er í raun að takast það sem bandarískir forseta hafa reynt frá tíma Eisenhower sem er að jafna varnarútgjöld á milli Bandaríkjanna og Evrópu,“ segir Rutte.

Evrópa hafi leikið lykilhlutverk í árásum á Íran

Þá segir framkvæmdastjórinn að þó að Trump hafi gramist sum Evrópuríki, sérstaklega Spánn, neituðu að aðstoða við árásir á Íran þá hafi þau leikið lykilhlutverk þar.

„Bandaríkin hefðu líklega ekki getað staðið að Sögulegri heift [bandarískt heiti á aðgerðunum gegn Íran] án þess að nota Evrópu sem stökkbretti til þess að sýna mátt sinn og megin,“ segir Rutte og bendir á að Rúmenar hafi lokað stærsta borgaralega flugvelli sínum til þess að gera bandarískum herflugvélum kleift að lenda og taka á loft.

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