Telja gervigreind hafa verið beitt í þróaðri netárás Jón Þór Stefánsson skrifar 7. júlí 2026 14:14 Myndin er úr safni. Getty Netöryggisfyrirtækið Syndis rannsakar nú alvarlega netárás þar sem talið er að gervigreindarlíkani hafi verið beitt, en þau eiga að vera búin öryggishömlum sem eiga að koma í veg fyrir misnotkun af þessu tagi. Í tilkynningu segir að þetta sé ein flóknasta og þróaðasta netárás sem fyrirtækið hafi rannsakað til þessa. „Það sem vekur sérstaka athygli sérfræðinga er að árásirnar byggja á veikleika sem hefur CVSS-einkunnina 7,5. Þótt sá veikleiki falli í flokkinn „High“ telst hann hvorki með alvarlegustu veikleikum né í „Critical“-flokki. Þar að auki krefst nýting hans mjög flókinna og sértækra aðstæðna sem hingað til hafa takmarkað áhuga árásaraðila á honum,“ segir í tilkynningu. „Markmiðið virðist hafa verið að tryggja að jafnvel þótt hluti aðgangsins yrði uppgötvaður og fjarlægður gæti árásaraðilinn endurheimt stjórn á umhverfinu með öðrum leiðum. Slíkt umfang er sjaldséð og bendir til mjög markvissrar notkunar á þekkingu sem áður hefði almennt aðeins verið aðgengileg reyndum sérfræðingum eða skipulögðum hópum.“ Þá segir að ekkert í rannsókninni bendi til þess að þarna hafi skipulagður hópur verið að verki. „Þvert á móti virðist árásin vera framkvæmd af einum einstaklingi sem nýtir sér gervigreind sem öflugan aðstoðarmann við skipulagningu, þróun og framkvæmd árásarinnar.“ Rannsókn málsins stendur enn yfir. „Ef staðfest verður að stór gervigreindarlíkön hafi verið nýtt til að hanna, samræma og hraða þróun svo flókinna árása gæti það breytt landslagi netöryggis verulega á næstu árum.“ Netöryggi Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Erlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Innlent Fleiri fréttir Vill afnema sektir við vændiskaup Telja gervigreind hafa verið beitt í þróaðri netárás Dró sambýliskonu sína eftir jörðinni og beitti ítrekað ofbeldi „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Átök í hvalveiðiumræðunni og fælingarmáttur lögregluaðgerða Þrjú sveitarfélög á þremur kjörtímabilum „Þetta er eins og á tónlistarhátíð“ Kristrún og Þorgerður á NATO-fundinum í Ankara Brúnni lokað eftir að steypubíll hafnaði í Þjórsá Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Handtekinn vegna líkamsárásar Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Gul viðvörun á Suðurlandi á morgun „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ „Enginn búið til fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en ég“ Uppljóstrað um kínverskt glæpanet og Kristján Loftsson mætir í beina útsendingu Húsfyllir á stofnfundi hjá Áfram Ísland Fræða almenning í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar Leitar enn hunds sem týndist fyrir 38 árum Átta handteknir vegna fíkniefnaræktunnar Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Sjá meira