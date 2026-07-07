„Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 7. júlí 2026 12:36 Matvælastofnun og Hvalur hf. elda með sér grátt silfur. vísir/ívar „Ég bara ítreka það að þetta eru náttúrulega alvarlegar ásakanir. Ef menn eru komnir í slíkt rökþrot þegar þeir fara í persónuna í staðinn fyrir málefnið þá held ég að menn séu bara komnir á slæman stað.“ Þetta segir forstjóri Matvælastofnunar sem sakar forstjóra Hvals um að afvegaleiða umræðuna með persónulegum árásum. Hún segir ummælin dæma sig sjálf og tekur fram að það hafi ekki áhrif á sig þó að námsferill hennar sé dreginn í svaðið. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals hf., sakaði forstjóra Matvælastofnunar um að hafa reynt að koma höggi á fyrirtækið og starfsmenn þess í kvöldfréttum í gær með því að deila staðsetningu hvalveiðiskipa í eftirlitsskýrslum. Sakar Kristján um persónulegar árásir Greint var frá því í síðustu viku að hnit hvalveiðiskipa Hvals hafi verið í eftirlitsskýrslu MAST sem ýmsir fengu aðgang að á grundvelli upplýsingalaga. Kristján sagðist hafa rökstuddan grun um að staðsetningin hafi ratað til áhafnar Bandero, skips Paul Watson samtakanna. Hvalur hafi því neyðst til að leita á minna gjöful veiðimið enda hafi samtökin ítrekað hótað að binda enda á hvalveiðar með einum eða öðrum hætti. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, sakar Kristján um að afvegaleiða umræðuna. „Í fyrsta lagi finnst mér það bara gríðarlega alvarlegt að það sé verið að saka ríkisforstjóra opinberar stofnunar um að vinna að óheilindum og óheiðarleika og sigla undir fölsku flaggi. Þetta er hins vegar þekkt aðferð fyrir þá sem vilja afvegaleiða umræðuna. Þá er frekar farið í persónulegar árásir en að ræða faglega um málin,“ segir hún og bætir við: „Hann er að afvegaleiða umræðuna. Í staðinn fyrir að ræða þetta á faglegu nótunum, bæði hvalveiðar og hvernig þær eru framkvæmdar og þessa gagnrýni sem beinist gegn honum og hans fyrirtæki. Matvælastofnun er eftirlitsstofnun og hvort sem hvalveiðar eru leyfðar eða ekki þá er það náttúrulega bara ákvörðun sem er tekin af ríkisstjórninni.“ Nám og starfsferill dregin í svaðið Kristján rakti jafnframt námsferil og starfsferil Hrannar og virtist gera lítið úr doktorsritgerð hennar. „Hún hefur skrifað doktorsritgerð og varið hana, sem er nú ekki mikið verk að gera,“ sagði Kristján í gær. Að mati Hrannar dæma ummælin sig sjálf. „Ef það hentar hans málflutningi að draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið, þá held ég að hann verði bara að bera ábyrgð á þeim orðum. Ég stend alveg við það sem að ég hef gert í gegnum tíðina og er vel menntuð og vel fær í mínu starfi, þannig að þetta hefur ekki mikil áhrif á mig.“ Var ekki hjá Mast á meðan Brúneggjamálið var Kristján sagði Hrönn eiga að vita betur en svo að deila viðkvæmum upplýsingum og nefnir því til stuðnings Brúneggjamálið þar sem Hæstiréttur beindi því til MAST að leita skoðunar fyrirtækis áður en viðkvæmum upplýsingum er dreift. Slíkt væri í takt við vandaða stjórnsýsluhætti. Í málinu var þó fallist á að MAST hafi verið skylt að deila umræddum upplýsingum á grundvelli upplýsingalaga. Hrönn segir upplýsingagjöf ávallt matskennda. „Hún var í þessu svokallaða Brúneggjamáli og þar segir Hæstiréttur að hún skuli skoða sína stjórnsýslu,“ sagði Kristján í gær. „Þetta er náttúrulega alltaf metið í hverju tilfelli fyrir sig og sem sagt oft verið að horfa þá til viðskiptalegra hagsmuna aðilans sem er verið að biðja um gögnin frá og þá gögnin og hvers eðlis þau eru sem við erum að afhenda. Þannig að það er engan veginn sambærilegt að bera saman Brúneggjamálið við þessa upplýsingabeiðni og náttúrulega kannski líka ágætt að koma því á framfæri að Brúneggjamálið var algjörlega fyrir mína tíð hér hjá stofnuninni og ég hef ekki komið að því máli,“ segir Hrönn. Hún áréttar þá að hún hafi hvergi komið nálægt Brúneggjamálinu. „Ég var ekki starfsmaður Matvælastofnunar og vann ekki á stofnuninni á þeim tíma, þannig að það gerðist algjörlega fyrir mína tíð,“ segir hún og bætir við að stofnunin vinni ávallt faglega og út frá gögnum. „Við erum ekki að vinna samkvæmt okkar persónulegu skoðunum, heldur sambærilegt við lögregluna og fleiri eftirlitsstofnanir. Okkur ber bara að fylgja þeim lögum og reglum sem eru í landinu hverju sinni.“ Hótanir Paul Watson vegna hvalveiða Íslendinga Matvælastofnun Stjórnsýsla Hvalveiðar Sjávarútvegur Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent Fleiri fréttir „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? 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