Innlent

Hús­fyllir á stofn­fundi hjá Á­fram Ís­land

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Í máli Halldórs Benjamíns, fundarstjóra, kom fram við setningu fundarins að ekki aðeins væri Sjálfstæðissalurinn fullur heldur tveir salir til viðbótar þar sem sýnt væri frá fundinum.
Í máli Halldórs Benjamíns, fundarstjóra, kom fram við setningu fundarins að ekki aðeins væri Sjálfstæðissalurinn fullur heldur tveir salir til viðbótar þar sem sýnt væri frá fundinum. Vísir/Sigurjón

Stofnfundur Áfram Íslands fer fram í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll. Samtökin munu tala fyrir málstað nei-sinna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB. 

Á þriðja þúsund eru stofnaðilar, að því er kom fram í máli Halldórs Benjamíns Þorbergssonar, fundarstjóra. Beint streymi má sjá hér að neðan:

Tilkynnt var um stofnun hreyfingarinnar fyrir nokkrum dögum síðan. Áhugasöm geta skráð sig og styrkt hreyfinguna á heimasíðu hennar. 

Baráttan samtakanna verður á jákvæðum og uppbyggilegum nótum, að því er komið hefur fram hjá forvígismönnum þeirra. 

Fréttateymi Sýnar er á staðnum og við verðum í beinni útsendingu í kvöldfréttum okkar sem hefjast kl. 18:30. 

Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður

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