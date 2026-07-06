Stofnfundur Áfram Íslands fer fram í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll. Samtökin munu tala fyrir málstað nei-sinna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB.
Á þriðja þúsund eru stofnaðilar, að því er kom fram í máli Halldórs Benjamíns Þorbergssonar, fundarstjóra. Beint streymi má sjá hér að neðan:
Tilkynnt var um stofnun hreyfingarinnar fyrir nokkrum dögum síðan. Áhugasöm geta skráð sig og styrkt hreyfinguna á heimasíðu hennar.
Baráttan samtakanna verður á jákvæðum og uppbyggilegum nótum, að því er komið hefur fram hjá forvígismönnum þeirra.
Fréttateymi Sýnar er á staðnum og við verðum í beinni útsendingu í kvöldfréttum okkar sem hefjast kl. 18:30.