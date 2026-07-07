„Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 7. júlí 2026 13:36 Albert Jónsson bendir á að trúverðugleiki sé viðkvæmt fyrirbæri og veiking trúverðugleika geti haft afleiðingar í för með sér. samsett „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir.“ Þetta segir Albert Jónsson, sérfræðingur í alþjóðamálum og fyrrverandi sendiherra, um yfirstandandi leiðtogafund NATÓ sem fer fram í Ankara á Tyrklandi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra eru mættar til Tyrklands til að sækja fundinn. Albert var beðinn um að greina stöðuna og segja okkur hvers við gætum vænst af fundinum. Hann benti á að eitt sé víst að menn hlusti eftir því sem Donald Trump Bandaríkjaforseti mun hafa að segja. „Þeir NATO-fundir sem hann hefur tekið þátt í á fyrra kjörtímabilinu og í fyrra hafa verið dálítið skrautlegir á köflum vegna ummæla hans. Það er mikill ófyrirsjáanleiki þegar hann á í hlut. Stefna Trumps í garð NATO og ýmis óheppileg ummæli hans um bandalagið og bandalagsríki veikja auðvitað bandalagið og geta verið hvatning til Rússa um að halda áfram í Úkraínustríðinu þrátt fyrir ömurlegt gengi rússneska hersins í því. Svona ummæli veikja auðvitað trúverðugleika og trúverðugleiki er viðkvæmt fyrirbæri.“ Veiking trúverðugleika bandalagsins geti haft alvarlegar afleiðingar. „Það getur hvatt Rússa til að halda út lengur en ella væri þannig að það verður líka horft til þessara hluta. Hvað mun Bandaríkjaforseti segja á þessum fundi og hvernig verður framkoma hans?“ Fundað í skugga mannskæðra árása Á stuttum blaðamannafundi í gær lagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATÓ, línurnar fyrir fundinn og sagðist vilja sjá trúverðugar áætlanir aðildarþjóðanna um hvernig þær hygðust ná fimm prósenta útgjaldaviðmiði bandalagsins. „Þess er vænst að fókus fundarins verði mjög á fjármál bandalagsins enn eina ferðina og þá er fyrst og fremst horft til framlaga Evrópuríkjanna í NATO og Kanada auðvitað einnig til landvarna. Á heildina litið er það mál nú á réttri leið eftir reyndar áratuga vanrækslu af hálfu þessara aðila og það tekur auðvitað tíma að snúa þessu við en þessi ríki eru að taka við sér, þó reyndar 12 árum eftir hernám Krímar af hálfu Rússa.“ Sannfærður um að áframhaldandi stuðningur verði tryggður Talandi um Rússa. Fundurinn er haldinn í skugga mannskæðra árása Rússa á Kænugarð. Á aðeins einni viku hafa Rússar gert tvær umfangsmiklar eldflauga- og drónaárásir á Kænugarð sem samanlagt hafa kostað á sjötta tug mannslífa. Talsmaður úkraínska flughersins sagði að vegna skorts á loftvörnum hefðu Úkraínumenn ekki getað varist sem skyldi. Skilaboð Selenskís Úkraínuforseta til NATÓ voru að taka stórhuga ákvarðanir varðandi Rússa. „Evrópuríkin eru að standa sig vel og betur en þau hafa gert um langa hríð og þau hafa staðið sig mjög vel hvað varðar stuðning við Úkraínu. Þau hafa tekið við boltanum að þessu leyti frá Bandaríkjunum og standa næstum alfarið núna undir kostnaði við hergagnakaup og vopnasendingar til Úkraínu. Ekki gleyma því að þó að Úkraínumenn hafi staðið sig vel í þessu stríði og sérstaklega síðustu mánuði, þar sem þeir hafa bara stöðvað framsókn Rússa, eru þeir sem fyrr algjörlega háðir utanaðkomandi stuðningi og hann kemur núna eiginlega um 100% frá þessum Evrópuríkjum og Kanada og leiðtogafundurinn mun staðfesta þennan stuðning samkvæmt fréttum og tilkynna um framhald á honum.“ NATO Utanríkismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Bandaríkin Tengdar fréttir Kristrún og Þorgerður á NATO-fundinum í Ankara Aukin framlög til varnarmála, jafnari skipting byrða og stuðningur við Úkraínu er talinn verða í forgrunni á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem hefst í Ankara í Tyrklandi í dag. 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