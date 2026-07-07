Katrín Sigurjónsdóttir hefur verið ráðin sveitarstjóri Þingeyjarsveitar. Þetta er í þriðja skipti sem Katrín tekur við stöðu sveitarstjóra en hún hefur áður starfað hjá Dalvíkurbyggð og Norðurþingi.
Katrín er Borgfirðingur og hefur víðtæka reynslu af sveitarstjórnarmálum og stjórnun. Hún vann um árabil við stjórnunar- og útflutningsstörf hjá Sölku-Fiskmiðlun hf.
Hún gegndi stöðu sveitarstjóra Dalvíkurbyggðar árin 2018 auk þess að vera oddviti B-lista Framsóknar- og félagshyggjufólks.. Þá tók hún við stöðu sveitarstjóra Norðurþings árið 2022.
„Ég er afskaplega þakklát fyrir það traust sem sveitarstjórn Þingeyjarsveitar sýnir mér með því að fela mér starf sveitarstjóra. Það eru forréttindi að fá að vinna að uppbyggingu samfélagsins með kjörnum fulltrúum, frábæru starfsfólki og íbúum sveitarfélagsins og ég hlakka mikið til að hefja störf,“ er haft eftir Katrínu í tilkynningu.
Katrín hefur lokið námi í rekstrar- og viðskiptafræðum frá Háskólanum á Akureyri og námi í markþjálfun frá Evolvia. Hún er einnig viðurkenndur stjórnarmaður frá Akademias.
„Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar er samstíga um niðurstöðu ráðningarinnar og býður Katrínu innilega velkomna til starfa. Við höfum fulla trú á að fram undan sé traust og farsælt samstarf í fjölbreyttum verkefnum á kjörtímabilinu,“ er haft eftir Knúti Emil Jónassyni, oddvita ÞIngeyjarsveitar.
Alls sóttu níu um stöðu sveitarstjóra.