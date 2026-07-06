Fjölsóttur stofnfundur samtakanna Áfram Ísland fór fram síðdegis. Um átta hundruð manns sóttu fundinn og var húsfyllir var í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll. Samkvæmt fyrsta ræðumanni og fundarstjóra, Halldóri Benjamín Þorbergssyni, hafa á þriðja þúsund skráð sig í samtökin.
Halldór Benjamín var til viðtals í beinni útsendingu í kvöldfréttum Sýnar ásamt Hr. Ólafi Ragnari Grímssyni, fyrrum forseta lýðveldisins.
„Það er nú ekki fjölmennur hópur af fyrrverandi forsetum,“ svaraði Ólafur Ragnar þegar fréttamaður Sýnar, Agnar Már Másson, bar undir hann hve óvenjulegt það væri að fyrrverandi forsetar beittu sér í pólitískum málum.
„Þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla og ég er nú enn þá hluti af þjóðinni. Enda hefur kannski enginn búið til fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en ég,“ minnti Ólafur á.
„Mér finnst líka að sá sem hefur gegnt þessu embætti beri ábyrgð gagnvart þeim kynslóðum sem færðu okkur sjálfstæðið, færðu okkur fullveldisréttinn, gerðu okkur kleift að byggja upp þetta frábæra samfélag sem við eigum.“
Evrópusambandsaðild fæli alltaf í sér að Ísland gæfi frá sér fullveldi.
„Eins og ég rakti í minni ræðu þá snýst þessi atkvæðagreiðsla um hvort það eigi að fórna hluta af því valdi sem við höfum í okkar höndum til stofnana í Evrópusambandinu.“
Þegar Halldór Benjamín er spurður hvort forystumenn hinna nýstofnuðu samtaka hafi ekki getað fundið sér heimili innan þeirra samtaka sem þegar hafa verið stofnuð á nei-hliðinni segir hann að slíkt tal fréttamanns væri allt of neikvætt fyrir hreyfingu sem ætlaði að byggja á jákvæðni.
„Við erum að reka jákvæða kosningabaráttu hér. Þetta eru regnhlífarsamtök, hér er hátt til lofts og vítt til veggja.
Rakið var í frétt okkar í vikunni sá fjöldi hreyfinga sem upp hafa sprottið frá báðum hliðum. Sagði almannatengill í viðtali að of mörg skilaboð sem berast til kjósenda geti leitt til ákvarðanatregðu þar sem einfaldast þyki að kjósa einfaldlega nei.
Halldór segir hin nýju samtök vera regnhlífarsamtök á nei-hliðinni þar sem allir geti fundið sér pláss.
„Allar þær hreyfingar sem þú hefur talið upp hér í þessu viðtali eru innan okkar vébanda. Hér er rúm fyrir alla og við gerum ráð fyrir því að hér sé pláss fyrir fleiri landsmenn til að skrá sig.“
Halldór minnir á að samtökin hafi fyrir fáum dögum opnað heimasíðu sína og á þriðja þúsund hafi þegar skráð sig. Mikill hugur sé í meðlimum sem fyrirgeri jafnvel sumarleyfi sínu til að taka þátt í jákvæðri nei-baráttu.
„Á þriðja þúsund manna hafa skráð sig til leiks og sagt: Ég er tilbúinn að taka þátt. Ég er tilbúinn að leggja til hliðar þau plön sem ég hafði í sumar til að leggja ykkur liðsstyrk í þessari mikilvægu baráttu.“
Innslagið úr kvöldfréttatíma okkar má sjá hér að neðan.
Almannatengill segir að ef upplýsingar um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild Íslands að Evrópusambandinu séu óskýrar eða ef á reiki sé um hvað kosið er geti það leitt til aðgerðarleysis að hálfu kjósenda.