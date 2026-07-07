Innlent

Ís­lendingar munu keppa um Ber­múda­skálina

Jakob Bjarnar skrifar
Íslendingarnir stóðu við stóru orðin og eru nú á leið á HM eftir að hafa hreppt 7. sæti á EM sem haldið var í Ríga.
Íslendingarnir stóðu við stóru orðin og eru nú á leið á HM eftir að hafa hreppt 7. sæti á EM sem haldið var í Ríga. Matthías Imsland

Íslenska landsliðið endað í 7. sæti á EM í Ríga í opnum flokki sem þýðir að markmiðið náðist: Þeir eru nú í færum að keppa um sjálfa Bermúda-skálina.

„Við enduðum í 7. sæti. Norðmenn unnu EM í Ríga sem var að klárast. Árangurinn er glæsilegur og þýðir að við erum á ný komin í hóp bestu briddsþjóða heims og munum keppa um Bermudaskálina næsta ár í fyrsta skipti um langt skeið,“ segir Matthías Imsland, leiðangursstjóri íslenska hópsins og framkvæmdastjóri Bridge-sambandsins.

Matthías leyfði sér að vera gríðarlega bjartsýnn fyrir mótið og nú er komið á daginn að hann hefur staðið við stóru orðin:

„Ég er gríðarlega stoltur af landsliðsmönnunum okkar og Jón Hersir Elíasson, læknir og landsliðsfyrirliði, hefur einnig staðið sig frábærlega hér úti í Ríga,“ segir Matthías, harla ánægður með árangurinn.

Matthías segir að stórsigur gegn Belgum í lokaumferð hafi tryggt sætið og gaman sé að Ísland sé nú aftur komið í fremstu röð í bridds.

Bridge

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