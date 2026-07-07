Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Jakob Bjarnar skrifar 7. júlí 2026 13:35 Íslendingarnir stóðu við stóru orðin og eru nú á leið á HM eftir að hafa hreppt 7. sæti á EM sem haldið var í Ríga. Matthías Imsland Íslenska landsliðið endað í 7. sæti á EM í Ríga í opnum flokki sem þýðir að markmiðið náðist: Þeir eru nú í færum að keppa um sjálfa Bermúda-skálina. „Við enduðum í 7. sæti. Norðmenn unnu EM í Ríga sem var að klárast. Árangurinn er glæsilegur og þýðir að við erum á ný komin í hóp bestu briddsþjóða heims og munum keppa um Bermudaskálina næsta ár í fyrsta skipti um langt skeið,“ segir Matthías Imsland, leiðangursstjóri íslenska hópsins og framkvæmdastjóri Bridge-sambandsins. Matthías leyfði sér að vera gríðarlega bjartsýnn fyrir mótið og nú er komið á daginn að hann hefur staðið við stóru orðin: „Ég er gríðarlega stoltur af landsliðsmönnunum okkar og Jón Hersir Elíasson, læknir og landsliðsfyrirliði, hefur einnig staðið sig frábærlega hér úti í Ríga,“ segir Matthías, harla ánægður með árangurinn. Matthías segir að stórsigur gegn Belgum í lokaumferð hafi tryggt sætið og gaman sé að Ísland sé nú aftur komið í fremstu röð í bridds. Bridge Tengdar fréttir Briddsarar í toppformi leggjast í víking til Ríga Mikil og sterk sveit íslenskra briddsara heldur utan í vikunni; þrjár sveitir munu fara og taka þátt í EM í bridds sem haldið verður í Riga í Lettlandi. 22. júní 2026 16:27 Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent Fleiri fréttir Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Átök í hvalveiðiumræðunni og fælingarmáttur lögregluaðgerða Þrjú sveitarfélög á þremur kjörtímabilum „Þetta er eins og á tónlistarhátíð“ Kristrún og Þorgerður á NATO-fundinum í Ankara Brúnni lokað eftir að steypubíll hafnaði í Þjórsá Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Handtekinn vegna líkamsárásar Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Gul viðvörun á Suðurlandi á morgun „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ „Enginn búið til fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en ég“ Uppljóstrað um kínverskt glæpanet og Kristján Loftsson mætir í beina útsendingu Húsfyllir á stofnfundi hjá Áfram Ísland Fræða almenning í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar Leitar enn hunds sem týndist fyrir 38 árum Átta handteknir vegna fíkniefnaræktunnar Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða Strætó og sláttutraktor lentu saman Enginn handtekinn en áfram áætlað að sömu aðilar hafi verið að verki Gönguljósin á Miklubraut: Bráðalausn eða bið eftir stokknum? Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík í aðdraganda almyrkva Sjá meira