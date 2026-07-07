Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt Wenwei Zhang í tveggja og hálfs árs fangelsi fyrir nauðgun sem hann framdi á Nýársdag árið 2024.
Atvikið sem málið varðar átti sér í svefnherbergi í AirBnb-leiguíbúð. Þau voru ferðamenn á Íslandi sem höfðu kynnst skömmu fyrir ferðina, en Zhang tók að sér að aka henni og vinum hennar um landið. Nauðgunin var framin í lok ferðarinnar, þegar þau voru tvö eftir á landinu, en vinirnir voru farnir upp á flugvöll.
Honum var gefið að sök að hafa samræði og önnur kynferðismök við konu með því að beita hana ofbeldi og ólögmætri nauðung. Hann hafi endurtekið beðið konuna um samræði, ýtt henni á rúmið, afklætt hana og haldið henni niðri, sleikt kynfæri hennar og haft við hana samræði. Hann hafi skeytt því engu þótt konan hafi ítrekaði með orðum og athöfnum að hún vildi það ekki og bæði hann um að láta af háttseminni, og klóraði og klipi hann.
Zhang neitaði sök og vildi meina að þau hefðu stundað kynlíf með fullu samþykki konunnar. Hún hafi til að mynda beðið hann um að koma með sér inn í herbergi.
Konan hins vegar sagði Zhang hafa elt sig inn í svefnherbergi þegar hún hafi ætlað að sofa. Hann hafi svo lyft henni, kastað í rúmið og afklætt hana. Meðan hafi hún barist á móti þangað til hún varð þreklaus. Meðan hann hafi nauðgað henni hafi hún svo slegið, sparkað og klórað hann hvar sem hún náði til. Að lokum hefði Zhang látið af háttsemi sinni, komið með einhvern drykk til hennar og síðan farið í sitt herbergi.
Að sögn konunnar tók hún í kjölfarið með sér hnífa í svefnherbergið þar sem hún óttaðist að ákærði myndi aftur veitast að sér.
Maðurinn sagðist hafa vaknað við það að konan héldi hnífi að hálsi hans, og hún verið búin að veita honum áverka með þeim og nöglum sínum. Hann kvað konuna hafa sagt að hún vildi að hann missti blóð þar sem hann hefði ekki gefið henni þær gjafir sem hann hefði lofað henni.
Konan hins vegar sagði að maðurinn hafi veitt sér þá áverka sjálfur. Eigendur AirBnb-íbúðarinnar lýstu vettvanginum og að mati dómsins passaði sú lýsing frekar við frásögn konunnar um hnífana.
Dómurinn mat framburð konunnar trúverðugari en Zhang. Líkt og áður segir var hann dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi, og gert að greiða henni tvær milljónir króna í miskabætur.