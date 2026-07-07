Funda um niðurstöðu héraðsdóms Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. júlí 2026 12:27 Eyþór Harðarson er formaður bæjarráðs Vestmannaeyjabæjar. Vísir/Ívar Fannar Fulltrúar bæjarstjórnar Vestmannaeyjabæjar funda í vikunni með lögmönnum sínum eftir að Héraðsdómur Suðurlands sýknaði Vinnslustöðina, Hugin og Vís tryggingar af kröfum bæjarins. Bærinn krafðist tæpra tveggja milljarða vegna tjóns sem varð á vatnsleiðslu. „Viðbrögðin okkar eru að fara yfir dóminn og við í rauninni tjáum okkur ekkert um niðurstöðu dómsins,“ segir Eyþór Harðarson, formaður bæjarráðs Vestmannaeyjabæjar, í samtali við fréttastofu. Það var í nóvember 2023 þegar fiskveiðiskipið Huginn VE-55 var á leið til hafnar í Vestmannaeyjum. Á siglingunni hafði skipið misst niður akkeri sitt sem dróst með hafnbotninum án þess að skipverjar tækju eftir því. Akkerið kræktist í vatnslögn sem liggur til Vestmannaeyja og ljósleiðara með þeim afleiðingum að ljósleiðarinn fór í sundur og vatnslögnin skemmdist. Sjá nánar: Skemmd neysluvatnslögn í Eyjum Vestmannaeyjabær og Ljósleiðari ehf. höfðuðu mál gegn Vinnslustöðinni hf., sem á útgerðarfélagið Hugin ehf., sem á skipið Hugin VE-55. Tryggingafélagið Vís er vátryggjandi skipsins. Kröfðust stefnendurnir tæpra tveggja milljarða króna í bætur. Krafan byggði meðal annars á því að það teljist fullsannað að tjóninu hafi verið valdið af stórfelldu gáleysi og að félögin þrjú beri fulla ábyrgð gagnvart íbúum Vestmannaeyja. Í dómnum, sem er sextíu blaðsíður, er málsatvikum lýst og rökum dómsins fyrir sýknu lýst. Taldi dómurinn að ekki væri hægt að fallast á málsástæður Vestmannaeyjabæjar og Ljósleiðara. Eyþór segist eiga fund með lögmönnum bæjarins í vikunni þar sem staðan verður metin og ákvörðun tekin hvort bærinn áfrýji dómnum. Hann vill ekki tjá sig að öðru leyti um málið og vísar í tilkynningu sem birt var á heimasíðu Vestmannaeyja í gær. Vestmannaeyjar Skemmd neysluvatnslögn í Eyjum Mest lesið Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Erlent Fleiri fréttir „Rökþrot þegar þeir fara í persónuna í staðinn fyrir málefnið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? Sögufræg Douglas DC 6 á leiðinni til Reykjavíkur Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Átök í hvalveiðiumræðunni og fælingarmáttur lögregluaðgerða Þrjú sveitarfélög á þremur kjörtímabilum „Þetta er eins og á tónlistarhátíð“ Kristrún og Þorgerður á NATO-fundinum í Ankara Brúnni lokað eftir að steypubíll hafnaði í Þjórsá Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Handtekinn vegna líkamsárásar Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Gul viðvörun á Suðurlandi á morgun „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ „Enginn búið til fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en ég“ Uppljóstrað um kínverskt glæpanet og Kristján Loftsson mætir í beina útsendingu Húsfyllir á stofnfundi hjá Áfram Ísland Fræða almenning í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar Leitar enn hunds sem týndist fyrir 38 árum Átta handteknir vegna fíkniefnaræktunnar Hækka gjald fyrir heilsugæslu og taka upp nýtt fyrir sjúkraþjálfun Ekkert bendi til annars en að um slys hafi verið að ræða Strætó og sláttutraktor lentu saman Enginn handtekinn en áfram áætlað að sömu aðilar hafi verið að verki Gönguljósin á Miklubraut: Bráðalausn eða bið eftir stokknum? Ríflega 75 hafa afbókað gistingu á Hótel Breiðavík í aðdraganda almyrkva Sýknuð af kröfum Vestmannaeyjabæjar Fimmtíu myndaðir og fimm handteknir í alþjóðlegum aðgerðum gegn vændi á Íslandi Sjá meira