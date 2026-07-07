Innlent

Funda um niður­stöðu héraðs­dóms

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Eyþór Harðarson er formaður bæjarráðs Vestmannaeyjabæjar.
Eyþór Harðarson er formaður bæjarráðs Vestmannaeyjabæjar. Vísir/Ívar Fannar

Fulltrúar bæjarstjórnar Vestmannaeyjabæjar funda í vikunni með lögmönnum sínum eftir að Héraðsdómur Suðurlands sýknaði Vinnslustöðina, Hugin og Vís tryggingar af kröfum bæjarins. Bærinn krafðist tæpra tveggja milljarða vegna tjóns sem varð á vatnsleiðslu.

„Viðbrögðin okkar eru að fara yfir dóminn og við í rauninni tjáum okkur ekkert um niðurstöðu dómsins,“ segir Eyþór Harðarson, formaður bæjarráðs Vestmannaeyjabæjar, í samtali við fréttastofu.

Það var í nóvember 2023 þegar fiskveiðiskipið Huginn VE-55 var á leið til hafnar í Vestmannaeyjum. Á siglingunni hafði skipið misst niður akkeri sitt sem dróst með hafnbotninum án þess að skipverjar tækju eftir því. Akkerið kræktist í vatnslögn sem liggur til Vestmannaeyja og ljósleiðara með þeim afleiðingum að ljósleiðarinn fór í sundur og vatnslögnin skemmdist.

Sjá nánar: Skemmd neysluvatnslögn í Eyjum

Vestmannaeyjabær og Ljósleiðari ehf. höfðuðu mál gegn Vinnslustöðinni hf., sem á útgerðarfélagið Hugin ehf., sem á skipið Hugin VE-55. Tryggingafélagið Vís er vátryggjandi skipsins. Kröfðust stefnendurnir tæpra tveggja milljarða króna í bætur.

Krafan byggði meðal annars á því að það teljist fullsannað að tjóninu hafi verið valdið af stórfelldu gáleysi og að félögin þrjú beri fulla ábyrgð gagnvart íbúum Vestmannaeyja.

Í dómnum, sem er sextíu blaðsíður, er málsatvikum lýst og rökum dómsins fyrir sýknu lýst. Taldi dómurinn að ekki væri hægt að fallast á málsástæður Vestmannaeyjabæjar og Ljósleiðara.

Eyþór segist eiga fund með lögmönnum bæjarins í vikunni þar sem staðan verður metin og ákvörðun tekin hvort bærinn áfrýji dómnum. Hann vill ekki tjá sig að öðru leyti um málið og vísar í tilkynningu sem birt var á heimasíðu Vestmannaeyja í gær.

Vestmannaeyjar Skemmd neysluvatnslögn í Eyjum

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