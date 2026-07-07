Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Agnar Már Másson skrifar 7. júlí 2026 13:08 Jenný Kristín Valberg, teymisstjóri Bjarkarhlíðar, segist vita til þess að vændiskonur á Íslandi hafi þurft að þjónusta hátt í 80 menn á þremur sólarhringum. Vísir/Ívar Fannar Þeir fimmtíu vændiskaupendur sem lögregla náði á mynd við eftirlit í júní eru bara dropi í hafið, að sögn teymisstjóra Bjarkarhlíðar. Hún veit um einn þolanda vændismansals sem hefur þurft að þjónusta áttatíu kaupendur yfir 72 tíma skeið. Aðgerðir lögreglu feli í sér mikinn fælingarmátt gagnvart þeim sem hyggjast kaupa í fyrsta skipti. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í rassíu gegn vændismansali í júní og náði fimmtíu kaupendum á mynd á tveimur stöðum. Þá voru fimm handteknir. Samkvæmt upplýsingum frá Bjarkarhlíð hafa fimm af sextán þolendum í þessu máli leitað til Bjarkarhlíðar. Teymisstjóri Bjarkahlíðar, miðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis, segir að þessir fimmtíu kaupendur séu aðeins brotabrot af vændiskaupendum á Íslandi. „Þetta er bara dropi í hafið. Málið er að við erum hlutfallslega með hæstu tíðni kaupa á vændi á Íslandi og þetta eru íslenskir menn sem eru að halda þessu uppi. Ég veit um einn þolandann sem þjónustaði 80 karlmenn á þremur sólarhringum,“ segir Jenný Kristín Valberg, teymisstjóri Bjarkarhlíðar. Hundruð vændismansalsþolenda séu flutt til Íslands á hverju ári og gerðir út hér í skamman tíma. Jenný útskýrir að fólk endi oft í mansali oft vegna fátæktar, atvinnuleysis eða skulda. Þolendur séu gjarnan blekktir með loforðum um vinnu erlendis, sem reynist svo vera vændi. Hún segir að mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi en að lögregluaðgerðir sem þessar geti haft mikinn fælingarmátt gagnvart kaupendum, einkum þeim sem ætla sér bara að prófa að kaupa vændi. Boðaðar breytingar dómsmálaráðherra um nafngreindingu vændiskaupenda muni væntanlega fela í sér enn frekari fælingarmátt. Hún vonast þó enn fremur til þess að verklag lögreglu í þessum málum verði sniðið svo að þolendum sá rakleiðis boðin hjálp frá Bjarkarhlíð enda séu þeir sá hópur sem sé hvað ólíklegastur til að leita sér hjálpar sjálf. Þegar þær eru ekki í vinnunni safnist upp skuldir. Þessar konur væru ekki hér nema út af því að það er gríðarleg eftirspurn frá mönnum, aðallega íslenskum mönnum, sem eru einmitt þessir feður og afar í samfélaginu – menn sem bara sinna fjölskyldunni og vinnu og eru jafnvel vinnufélagarnir okkar – sem fara svo á milli heimilis og vinnu og brjóta á mannréttindum viðkvæmra einstaklinga með því að kaupa vændi,“ segir Jenný Kristín hjá Bjarkarhlíð. Þetta sé engu að síður sá hópur þolenda ofbeldis sem leitar sér síst aðstoðar, yfirleitt vegna alvarleika aðstæðna og ótta við afleiðingar. Afleiðingar þess að segja frá geta verið áframhaldandi ofbeldi gegn þeim sjálfum eða nákomnum. Lögregla segir að málið tengist að hluta kínversku glæpaneti og rannsóknarlögreglumaður sagði við mig í gær að kínverskar vændiskonur séu gerðar út hér á landi fyrir um tuttugu þúsund krónur á hálftímann, sem sé ódýrara en gengur og gerist. Þær hafi byrjað að koma til landsins árið 2024. Vændi Mansal Lögreglumál Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent Fleiri fréttir „Mjög er horft til þess sem Bandaríkjaforseti segir“ Íslendingar munu keppa um Bermúdaskálina Ein þurft að þjónusta 80 kaupendur á þremur sólarhringum Þór lætur Bandero eiga sig og sinnir öðrum málum „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Funda um niðurstöðu héraðsdóms Evru-Ísland óskalandið hvenær kemur þú? 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