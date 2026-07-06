Innlent

Gul við­vörun á Suður­landi á morgun

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
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Veðurstofa Íslands

Gul veðurviðvörun tekur gildi á Suðurlandi í fyrramálið klukkan sex og stendur fram til klukkan fjórtán síðdegis.

Spáð er austan hvassviðri og þrettán til átján metrum á sekúndu. 

Búast má mjög snörpum vindhviðum, allt að þrjátíu metrar á sekúndu, undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum. 

Veðurstofan varar við að vera á ferð undir Eyjafjöllum og þá sérstaklega á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. 

Þá verður einnig mikið hvassviðri á Reykjanesi.

Veður var skaplegt víða um land í dag og fór hiti hæst í 21,4 gráður á Húsavík síðdegis. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

Veður

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