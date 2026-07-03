Ísland var meðal þeirra ríkja sem kölluðu eftir brýnni umræðu (e. urgent dabate) um stöðu mála í Súdan í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna.
Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins segir að umræðan hafi farið fram í dag í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna en einblínt var á ástandið í borginni El Obeid í Norður-Kordofan-héraði landsins.
Ísland hafi flutt ávarp fyrir hönd Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna þann 14. júní síðastliðinn. Þar hafi ríkin lýst áhyggjum sínum af grimmdarverkum í Súdan og kallað eftir því að öllum árásum verði hætt tafarlaust og ábyrgðarskyldu vegna brota sinnt. Ísland er eitt fjörutíu og sjö kjörinna aðildarríkja mannréttindaráðsins.
Staða mannúðarmála í Norður-Kordofan héraði Súdans versni dag frá degi vegna vaxandi ofbeldis. Talið sé að minnst 880 hafi látið lífið í drónaárásum undanfarið og hundruð þúsunda almennra borgara séu innlyksa í borginni El Obeid. Óttast er um yfirvofandi fæðuóöryggi og voðaverk.
„Sameinuðu þjóðirnar hafa ítrekað kallað eftir að öllum árásum verði hætt tafarlaust, að mannúðaraðgengi verði tryggt og vernd borgara og innviða sett í forgang. Þá hefur verið lögð áhersla á að tryggja örugga för flóttafólks frá El Obeid og vernd þeirra sem kjósa að dvelja áfram á svæðinu sem og aðgang þeirra að lífsbjargandi nauðsynjum,“ segir í tilkynningunni.