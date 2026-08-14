„Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. ágúst 2026 14:11 Stjörni-Sævar þakkar fyrir allar þær kveðjur og hrósin sem hafa rignt yfir hann síðastliðna daga. SÝN Stjörnu-Sævar er hvergi nærri hættur þó að almyrkvi á sólu verði ekki hér á landi næst fyrr en eftir 170 ár. Hann ætlar til Spánar á næsta ári að freista þess að sjá næsta almyrkva á sólu á Jörðinni í heiðskíru en hann mun standa yfir í 4 mínútur og 30 sekúndur. „Ég er hvergi nærri hættur, allir þeir myrkvar sem ég get mögulega elt ætla ég svo sannarlega að gera. Þannig ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera 12. ágúst 2045 sem dæmi,“ segir Sævar Helgi Bragason, eða Stjörnu-Sævar. Næst á eftir almyrkvaferðinni til Suður-Spánar verði förinni heitið til Ástralíu árið 2028, Namibíu árið 2030 „og 2033, ætli maður fari ekki til Alaska eða eitthvað svoleiðis,“ segir Sævar. En fyrst hafi hann samþykkt að fara í langþráð frí til Tenerife. Auðvitað sé stórkostlegast að sjá almyrkvann í öllu sínu veldi og því vonast hann til þess að sjá næsta myrkva í heiðskíru. „Fjórar gullfallegar mínútur og þrjátíu gullfallegar sekúndur“ „Nú er maður búinn að fá að upplifa allar týpur af almyrkvum, hvernig þeir geta verið bæði í heiðskíru, hálfskýjuðu og í rigningu. Það sem er bara ótrúlega magnað er að þetta er allt saman algjörlega stórkostlegt og glæsilegt. Auðvitað er stórkostlegast þegar maður sér dýrðina í öllu sínu veldi en að almyrkvi í rigningu geti verið svona magnaður styrkir mann náttúrulega enn þá frekar í þeirri skoðun að þetta sé langstórkostlegasta sýningin sem náttúran býður upp á,“ segir Sævar. Almyrkvinn á Spáni muni vara í „fjórar gullfallegar mínútur og þrjátíu gullfallegar sekúndur“ þann 2. ágúst 2027. Myrkvinn muni einnig sjást vel frá norðurströnd Afríku og á Arabíuskaganum. Lengstur verði myrkvinn í Lúxor á Egyptalandi en þar sem hann er lengstur, í sex mínútur og 23 sekúndur. Undirbýr hópferð fyrir Íslendinga til Spánar Hann sé þegar byrjaður að vinna í því að undirbúa hópferð fyrir Íslendinga sem hafa áhuga á að slást með í för. Margir hafi sent honum skeyti og lýst yfir áhuga sínum. Almyrkvinn á sólu þann 2. ágúst 2027 verður lengstur í Lúxor í Egyptalandi, sex mínútur og 23 sekúndur. Sævar Helgi Bragason „Þetta er svona í samvinnu við væntanlega Icelandair og Icelandair Vita. Vonandi náum við að koma því í kring. Ég get ekki lofað neinu af því að það er ekki búið að taka neina ákvörðun. En við eigum fund í næstu viku og vonandi verður það bara staðfest.“ Hann hafi fengið vilyrði fyrir hótelherbergjum syðst á Spáni, skammt frá Gíbraltar, fyrir áhugasama Íslendinga, en allt sé enn í vinnslu. „Ég hef fengið tugi skilaboða frá fólki þannig að ég er alveg handviss um að það sé leikandi hægt að fylla allavega eina flugvél til að fara og vonandi bara fleiri,“ segir Sævar. Íslendingar virðast loksins vera komnir með almyrkvadelluna eftir að hafa upplifað almyrkvann á sólu hérlendis á miðvikudaginn síðastliðinn. „Nú líður mér loksins, loksins eins og einhver skilji mig eftir áralangar tilraunir,“ segir Sævar og hlær. „Það er svolítið magnað þegar að búinn að vera í næstum því þrjú ár svona pínu hrópandi í eyðimörkinni og enginn stökk á vagninn fyrr en náttúrulega bara alveg í lokin. Svo fær fólk í fyrsta skipti að upplifa þetta og þá náttúrulega kemst bara að því hvað þetta er algjörlega magnað og stórfenglegt.“ Sævar vill þakka fyrir allar þær kveðjur og hrósin sem hafa rignt yfir hann síðastliðna daga. Mikil vinna hafi farið í að fræða og undirbúa fyrir almyrkvann. Hann þakkar öllum þeim sem keyptu gleraugu og varning, sem hafi þó því miður ekki nýst, enda sé allt hans starf fjármagnað af honum sjálfum. „Mér þykir alveg ótrúlega vænt um það enda held ég að ég hafi aldrei lagt ég að ég hafi aldrei lagt jafn mikið á mig eins og undanfarin tvö ár í að reyna að fá fólk til þess að horfa upp. Og það að hafa tekist er eiginlega bara hálfgert kraftaverk.“ Deildarmyrkvi á tungli þann 28. ágúst næstkomandi Ekki þurfi að bíða lengi eftir næsta undri á himni sem sést hér á landi en þann 28. ágúst næstkomandi sjáist tunglmyrkvi frá Íslandi. Deildarmyrkvinn verður í hámarki klukkan korter yfir fjögur aðfararnótt miðvikudagsins 28. ágúst. Í heild stendur tunglmyrkvinn yfir í 5 klst 38 mínútur og 31 sekúndu en þar af stendur deildarmyrkvinn yfir í 3 klst 18 mínútur og 48 sekúndur. Meira má lesa um deildarmyrkvann á tungli þann 28. ágúst hér. „Þetta verður mjög djúpur deildarmyrkvi, þannig að það er bara nyrsti parturinn af tunglinu sem stendur upp úr alskugga jarðar og neðri parturinn verður rauðleitur að sjá, sem er svona næstum því blóðmáni eins og stundum er kallað. Það er óskaplega fallegt þegar allar sólarupprásir og öll sólsetur á jörðinni lýsa tunglið og gefa því svona rauðleitan blæ.“ Eins og gefur að skilja þurfi engin gleraugu til þess að fylgjast með tunglmyrkvum en mjög fallegt sé að fylgjast með tunglinu með sjónaukum eða einfaldlega með augunum. Almyrkvi 12. ágúst 2026 Spánn Geimurinn Ferðalög Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Innlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent „Þjóðin á rétt á að vita“ Innlent Fleiri fréttir Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hafa áhyggjur af áhrifum mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Best að vera ekki með stórar yfirlýsingar Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir Sjá meira