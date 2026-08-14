„Þjóðin á rétt á að vita“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. ágúst 2026 13:26 Guðrún gagnrýnir Þorgerði. Vísir/Samsett Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir það skýrt eftir viðtal við utanríkisráðherra í Íslandi í dag að ríkisstjórnin vilji fyrst fá umboð þjóðarinnar og síðan ákveða endanleg samningsmarkmið. Guðrún segist treysta þjóðinni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var í ítarlegu viðtali í Íslandi í dag um þjóðaratkvæðagreiðsluna sem fer fram þann 29. ágúst. Þorgerður sagðist þar ekki ætla að láta stilla sér upp við vegg þegar hún var spurð að því hvort hún myndi ráðleggja þjóðinni að hafna aðildarsamningi ef ekki fengjust undanþágur í sjávarútvegi, þrátt fyrir þann mikla öryggislega ávinning sem hún telur að felist í Evrópusambandinu. Guðrún birti færslu í dag þar sem hún gagnrýnir orð ráðherrans. „Í athyglisverðu viðtali við utanríkisráðherra í gærkvöldi gat hún ekki sagt að varanleg yfirráð Íslendinga yfir fiskveiðiauðlindinni væru ófrávíkjanlegt skilyrði ríkisstjórnarinnar. Ekki einu sinni þegar hún var spurð beint og ítrekað hvort lausnin þyrfti að vera varanleg eða ævarandi,“ skrifar Guðrún. Þess í stað hafi Þorgerður talað um „full forráð“ og að verja hagsmuni til skemmri og lengri tíma í stað varanlegra. Úr viðtali Elísabetar Ingu við Þorgerði: Bara þannig að það sé algjörlega skýrt því margir segja að það sé bara hægt að fá tímabundnar undanþágur. Þú munt ekki fara fram á neitt annað en ævarandi undanþágu frá reglum ESB þegar kemur að sjávarútvegi? „Ég mun ekki fara með neitt annað fram heldur en sem tryggir íslenska hagsmuni til skemmri og lengri tíma.“ Ævarandi? „Til skemmri og lengri tíma.“ Þannig það gæti komið samningur fyrir þjóðina þar sem við fáum undanþágur í sjávarútvegi en bara til fimmtíu ára? „Nei Elísabet Inga, þú færð mig ekki til að segja já við þessu, kemur ekki til greina.“ En á þjóðin ekki rétt á að vita þetta? „Ég er búin að segja það. Við munum fara í hörðustu samningaviðræður sem við ætlum í út af sjávarútvegi og ef að niðurstaðan þjónar ekki samningum Íslands þá mun ég segja nei. Hversu skýrt þarf það að vera? Það þýðir ekki að fara í einhvern orðhengilshátt hér.“ Treystir þjóðinni Guðrún segist hafa margoft kallað eftir þessum svörum. „Það er alveg skýrt að ríkisstjórnin vill fá umboð þjóðarinnar fyrst og ákveða síðan endanleg samningsmarkmið. Það kemur raunar skýrt fram í tillögu utanríkisráðherra um atkvæðagreiðsluna,“ skrifar Guðrún. Það sé rangt að halda því fram að samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar liggi þegar fyrir heldur sé einungis verið að biðja þjóðina um umboð til að hefja aðildarferlið sem hófst árið 2009. „Ég treysti þjóðinni fullkomlega til að taka þá ákvörðun,“ segir Guðrún og svarar einnig þannig gagnrýni Þorgerðar sem sagðist telja forsvarsmenn stjórnarandstöðunnar ekki þora að segja að þau treystu þjóðinni. „Þjóðin á rétt á að vita áður en hún veitir umboðið hvort full og varanleg yfirráð Íslendinga yfir auðlindum þjóðarinnar séu ófrávíkjanlegt skilyrði,“ bætir Guðrún við. „Í gærkvöldi fengum við svarið að svo er ekki.“ Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Erlent Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Innlent Fleiri fréttir „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Best að vera ekki með stórar yfirlýsingar Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir „Ég get ekki orða bundist“ Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Bein útsending: Málstofa og sýning um íslensk námsgögn Umferð um Flókalund 430 prósentum meiri en vanalega Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Sjá meira