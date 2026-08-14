Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 14. ágúst 2026 13:21 Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyja Vísir/Bjarni Bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar segir að það komi í ljós eftir hálfan mánuð hvort hægt verði að nota nýja vatnslögn til Eyja sem nú er verið að leggja. Lögnin skemmdist við útlagningu síðustu helgi. Vestmanneyjarbær hafi nú þegar greitt yfir milljarð vegna verkefnisins en samningar við ríkið um hver beri heildarkostnaðinn standi yfir. Neysluvatnslögn til Vestmannaeyja skemmdist fyrir þremur árum eftir að akkeri Hugins VE fór í hana. Málaferli vegna þess standa yfir. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyja segir að í kjölfarið hafi verið ákveðið að flýta því að láta gera nýja neysluvatnslögn, svokallaða almannavarnarlögn sem sé til vara ef eldri lögn gefur sig. Verkefnið var boðið út á Evrópska efnahagssvæðinu og var m.a. samið var við alþjóðlega fyrirtækið Subsea 7 sem sérhæfir sig í lögnum neðansjávar fyrir orkugeirann. Samningurinn kveður á um flutning og útlagningu 12,7 kílómetra langrar vatnslagnar frá Bakkafjöru til Skansfjöru sem á að auka öryggi vatnsöflunar til Eyja. Um síðustu helgi kom í ljós að lögnin skemmdist þegar Subsea 7 var að leggja hana og nú er óljóst hvort hægt verði að nota hana. „Við vitum að lögnin skemmdist við útlagningu um síðustu helgi. Við höfum fengið forskýrslu um atvikið en ekki endanlega um hvað nákvæmlega gerðist og hvernig. Við teljum um svokallað altjón að ræða,“ segir Íris. Subsea sé ábyrgt fyrir tjóninu Subsea 7 beri ábyrgð á tjóninu að mati sveitarfélagsins. „Útlagningaraðilinn er að leggja út lögnina og við teljum að ábyrgð á atvikinu liggi þar. Við erum líka með mjög víðtækar tryggingar. Við teljum því að kostnaðurinn vegna þessa sé ekki að falla á sveitarfélagið,“ segir hún. Það hafi þó verið ákveðið að klára verkefnið. „Það er ákveðið að klára að leggja lögnina þó að hún sé skemmd, við eigum í rauninni engan annan kost. Hún verður þrýstiprófuð þegar búið er að tengja hana til að sjá hvort hægt sé að taka eitthvað vatn í gegn. Ég reikna með að það verði gert eftir um tvær vikur. Það eru hins vegar allar líkur á að við þurfum að fara í nýja lögn eins og staðan er í dag. Það ferli getur tekið tvö ár,“ segir hún. Ríkið eigi að greiða fyrir nýja lögn Íris segir að heildarkostnaður við nýju lögnina hafi verið áætlaður um þrír milljarðar króna. Samningurinn við Subsea 7 nemi um einum milljarði króna. Fyrirtækið hafi þegar fengið helming þeirrar fjárhæðar greiddan. Hún segir að í heild hafi Vestmanneyjarbær þegar lagt út einn komma tvo milljarða króna í verkefnið og ríkið átta hundruð milljónir. „Það er ekki búið að klára samkomulagið um að ríkið greiði algjörlega fyrir lögnina. Okkur finnst það eðlilegt þar sem um almannavarnalögn er að ræða. Það er góður andi í samtalinu og við klárum það vonandi fljótlega,“ segir Íris. 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