Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. ágúst 2026 10:48 Skjáskot úr þætti Piers Morgan. Samúel Guðmundsson er vinstra megin við hann og hægra megin má sjá Shmuley Boteach. Samúel Guðmundsson segir það hafa verið eins og rabbíninn Shmuley Boteach hafi verið að tala við einhvern annan þegar þeir tókust á í rökræðum. Viðbrögðin í kjölfar þáttarins hafi verið jákvæð en þó hafa honum borist einstaka hótanir. Samúel mætti Shmuley í þættinum Piers Morgan Uncensored sem birtur var á Youtube í gærkvöldi. Ástæða viðtalsins voru myndskeið sem bæði Samúel og Shmuley birtu þegar þeir hittust í miðbæ Akureyrar og Samúel sagði „Fuck Israel“ eða „Til fjandans með Ísrael“. Bæði myndskeiðin fóru sem eldur í sinu um Internetið en Shmuley brást afar illa við þessu og gekk á Samúel og kærustu hans og birti um níu mínútna myndband þar sem hann sakaði Samúel um áreitni og gyðingahatur. Sjá má umfjöllun um rökræður Samúels og Shmuley hjá Piers Morgan hér fyrir neðan. Samúel ræddi viðtalið og aðdraganda þess í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hann fékk skilaboð frá starfsmanni Piers á miðjum vinnudegi í byrjun vikunnar. „Ég svona efaðist um að þetta væri alvöru fyrst, þetta var kona sem hafði samband við mig og ég tjékkaði svona hverjir voru með hana á Instagram og sé að Piers Morgan er að followa hana. Ég bara ókei, þetta er alvöru. Hún vildi fá svona myndsímtal og staðfesta að þetta væri ég,“ segir Samúel. Hann lagði sjálfur til að þeir myndu mætast í rökræðum í stað þess að taka upp tvö viðtöl. Samúel tók sér þá frí í vinnunni til að undirbúa sig fyrir rökræðurnar. „Það fór hellings vinna í þetta. Ég var alveg skiljanlega á nálum,“ segir hann. „Ég tók daginn í frí hérna í vinnunni til að geta undirbúið klásur, lesið mér til og skoðað viðtöl við Shmuley. Hann hefur áður komið hjá Piers Morgan og er töluvert betur að sér í þessum málum. Maður hefði haldið það fyrirfram að hann myndi standa sig aðeins betur en hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani.“ Samúel nýtir tækifærið til að þakka eldri bróður sínum sem aðstoðaði hann við undirbúning. „Kristinn Hrafnsson, ein af mínum fyrirmyndum, hafði samband við mig og ég fékk að tala við hann í síma í hálftíma. Hann sagði mér alveg hvernig leikurinn virkaði og gaf mér alveg frábæra punkta til að koma með í viðtalið og það nýttist mér alveg einstaklega vel.“ Eins og Shmuley hafi verið að tala við einhvern annan Samúel segir að markmiðið hans hafi verið að breiða út þann boðskap að Íslendingar styðji ekki þjóðarmorð og viti muninn á því hvað er rétt og rangt. „Við erum í fararbroddi hvað þetta varðar og við tölum eins og Eurovision eða eitthvað svoleiðis. Þá erum við fyrst þarna með Palestínufána og við segjum okkur úr Eurovision. Ég myndi segja að per capit Ísland sé örugglega bara mest antisíonistaland fyrir utan Palestínu sjálfa,“ segir hann. Shmuley sakaði Samúel um að hata gyðinga, eitthvað sem Samúel segir ekki rétt. „Þú getur verið á móti stjórnarfari lands og lands sem hefur verið alþjóðlega kært bæði af dómstólum götunnar og af alvöru alþjóðadómstól um að þar sé verið að fremja stríðsglæpi og þjóðarmorð. Maður hlýtur nú að geta talað á móti því án þess að vera að tala á móti hverjum einstaka einstaklingi sem býr þar eða er þaðan,“ segir hann. Samúel telur Shmuley þá ekki hafa staðið sig vel í viðtalinu heldur hafi það hljómað eins og Shmuley væri að tala við einhvern annan. „Ég held hann hafi verið í samræðum við einhverja aðra einstaklinga en mig og Piers. Hann var í rauninni ekki að svara neinu sem hvorki ég né hann sagði,“ segir Samúel. „Eins og ég segi, ég veit ekki hversu mikið náði í gegn og til hans, kannski ekkert. Ég held að hann hafi bara átt í samræðum við einhvern allt annan af því að hann í rauninni svaraði engum rökum eða kom með rök sem tengdust málinu.“ Hótanir á meðal jákvæðu skilaboðanna Samúel segist hafa fengið yfirgnæfandi jákvæð skilaboð. „Það er ekki séns að ég nái að svara öllum núna í dag. Ég er í vinnunni og ég vil senda þakkir og ást á alla sem eru að senda mér. Ég er að gera mitt allra besta til að svara í frítímanum mínum. Þrátt fyrir að, í hans orðum, 99,9 prósent af skilaboðunum séu jákvæð hafa honum einnig borist einhverjar hótanir. „Núna síðasta sólarhringinn hef ég séð eitthvað svona frá Ísraelum, aðallega að ég skuli passa mig að fara ekki hér og þar, hvort sem það er í Ísrael eða New York eða eitthvað svoleiðis,“ segir hann. Kærasta Samúels, sem var með honum á Akureyri, hefur hins vegar fengið skilaboð þar sem henni og fjölskyldu hennar er hótað. „Það kannski útskýrir hvernig hóp við erum að eiga við. Alveg eins og þeir feðgar elta hana upp og niður götuna en ekki mig, að það skuli vera haft samband við kærustuna mína sem var ekki með sína samfélagsmiðla.“ Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Erlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Innlent Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Innlent Fleiri fréttir Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Magnús Már nýr framkvæmdastjóri Áss „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Steingrímur segir nei vegna reynslu af fyrri aðildarviðræðum Rafflugvél sem gæti hentað Íslandi flýgur í fyrsta sinn Ökumenn beðnir um að sýna aðgát vegna fýlsunga Frá hrifningu til vonbrigða: Svona upplifðu borgarbúar almyrkvann Rafmagnslaust í Mosfellsbæ og Grafarvogi Sé verið að senda röng skilaboð til „kaldrifjaðra morðingja“ Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Forskot Já-hliðarinnar mælist minna ESB-málin í brennidepli og uppgjör eftir almyrkvann Einn handtekinn vegna gruns um líkamsárás og hótanir „Ég get ekki orða bundist“ Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Bein útsending: Málstofa og sýning um íslensk námsgögn Umferð um Flókalund 430 prósentum meiri en vanalega Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Allir í skýjunum með almyrkvann: Himnanir opnuðust á hárréttum tíma Greiddu atkvæði gegn ráðningu nýs bæjarstjóra Fjallabyggðar Gott að vera temmilega tortrygginn Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Eftirköst almyrkvans og Rauðagerðismorðinginn laus úr haldi Fluttu veikan kajak-ferðalang Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja Sjá meira